中港將恢復通關 專家：將對香港醫療資源構成重壓

香港和中國可望在明年初恢復通關，專家質疑屆時將有大批中國旅客湧入香港，不僅造成香港疫情飆升，還將對醫療體系構成沉重壓力。圖為港珠澳大橋香港口岸的防疫工作人員。（路透）

2022/12/27 06:13

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國政府大幅放寬防疫管制措施，香港和中國可望在明年1月中旬或更早的農曆春節前，逐步恢復通關。但由於中國在封控鬆綁後疫情大爆發，專家擔心，中港全面通關後可能會有大批中國旅客湧入香港，不僅造成香港疫情飆升，還將對醫療體系構成沉重壓力。

美國之音（VOA）中文網26日報導，在中港通關中斷近3年後，香港特首李家超24日宣布，北京當局同意逐步有序全面通關，兩地將先商討每日人數及通關口岸等細節，港方的目標是儘快達成共識，將相關方案呈報中央審批，爭取在明年1月中旬前落實，意味中港兩地居民可能在春節前實現免檢疫通關。

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然而，自中國官方頒佈防疫「新10條」後，中國境內各地疫情急遽惡化，染疫人數暴增，香港也已連續多天出現超過2萬起確診病例，引發外界質疑此時恢復中港通關，將對香港造成極大風險。

《金融時報》及《日經亞洲》等外媒披露，除了四處搜刮感冒退燒藥等醫療物資，由於中國政府未批准進口外國mRNA疫苗，中國民眾大舉湧入香港和澳門接種西方mRNA疫苗，即使必須支付1650港幣（約6570台幣）的高價也在所不惜，甚至還催生出疫苗仲介商，收費安排中國人前往港澳旅遊並接種疫苗。

投資銀行高盛本月發表報告分析，中國政府過去3年的「清零」政策打擊吸引外資及合作夥伴的能力，一旦放寬邊境管制，大批旅客前往香港消費，加上對商品貿易的推動，會讓香港明顯受惠，香港的國內生產毛額（GDP）估計可能成長達7.6％。

但旅居智利的中國問題學者陳道銀認為，此時恢復通關對香港而言是一把「雙刃劍」，雖然對振興經濟可能有正面作用，但也會導致香港疫情惡化，造成嚴重後果。香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁26日也向多家港媒表示，中國疫情正處於大爆發時期，確診人數眾多，港人在通關後北上一旦染疫，返港後將對香港醫療資源造成極大負擔。

香港民意研究所副行政總裁鐘劍華則批評，港府施政缺乏理念和原則，只聽命於北京，與親北京人士唱和，非常不負責任。

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