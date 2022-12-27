為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中港將恢復通關 專家：將對香港醫療資源構成重壓

    香港和中國可望在明年初恢復通關，專家質疑屆時將有大批中國旅客湧入香港，不僅造成香港疫情飆升，還將對醫療體系構成沉重壓力。圖為港珠澳大橋香港口岸的防疫工作人員。（路透）

    香港和中國可望在明年初恢復通關，專家質疑屆時將有大批中國旅客湧入香港，不僅造成香港疫情飆升，還將對醫療體系構成沉重壓力。圖為港珠澳大橋香港口岸的防疫工作人員。（路透）

    2022/12/27 06:13

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國政府大幅放寬防疫管制措施，香港和中國可望在明年1月中旬或更早的農曆春節前，逐步恢復通關。但由於中國在封控鬆綁後疫情大爆發，專家擔心，中港全面通關後可能會有大批中國旅客湧入香港，不僅造成香港疫情飆升，還將對醫療體系構成沉重壓力。

    美國之音（VOA）中文網26日報導，在中港通關中斷近3年後，香港特首李家超24日宣布，北京當局同意逐步有序全面通關，兩地將先商討每日人數及通關口岸等細節，港方的目標是儘快達成共識，將相關方案呈報中央審批，爭取在明年1月中旬前落實，意味中港兩地居民可能在春節前實現免檢疫通關。

    然而，自中國官方頒佈防疫「新10條」後，中國境內各地疫情急遽惡化，染疫人數暴增，香港也已連續多天出現超過2萬起確診病例，引發外界質疑此時恢復中港通關，將對香港造成極大風險。

    《金融時報》及《日經亞洲》等外媒披露，除了四處搜刮感冒退燒藥等醫療物資，由於中國政府未批准進口外國mRNA疫苗，中國民眾大舉湧入香港和澳門接種西方mRNA疫苗，即使必須支付1650港幣（約6570台幣）的高價也在所不惜，甚至還催生出疫苗仲介商，收費安排中國人前往港澳旅遊並接種疫苗。

    投資銀行高盛本月發表報告分析，中國政府過去3年的「清零」政策打擊吸引外資及合作夥伴的能力，一旦放寬邊境管制，大批旅客前往香港消費，加上對商品貿易的推動，會讓香港明顯受惠，香港的國內生產毛額（GDP）估計可能成長達7.6％。

    但旅居智利的中國問題學者陳道銀認為，此時恢復通關對香港而言是一把「雙刃劍」，雖然對振興經濟可能有正面作用，但也會導致香港疫情惡化，造成嚴重後果。香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁26日也向多家港媒表示，中國疫情正處於大爆發時期，確診人數眾多，港人在通關後北上一旦染疫，返港後將對香港醫療資源造成極大負擔。

    香港民意研究所副行政總裁鐘劍華則批評，港府施政缺乏理念和原則，只聽命於北京，與親北京人士唱和，非常不負責任。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無懼中國疫情海嘯？中港跨境口岸下月中旬以前全面開放
    2022/12/24 19:13

    無懼中國疫情海嘯？中港跨境口岸下月中旬以前全面開放
    民眾傻眼！香港祝賀中國國慶影片 出現戴口罩吹笛子畫面
    2022/09/24 09:31

    民眾傻眼！香港祝賀中國國慶影片 出現戴口罩吹笛子畫面

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    上海動態清零…... 中國網路流傳文章論「蠢人掌權」
    2022/04/17 20:48

    上海動態清零…... 中國網路流傳文章論「蠢人掌權」
    香港疫情連日狂燒 中國深圳架大探照燈防「境外人員」偷渡
    2022/03/02 15:14

    香港疫情連日狂燒 中國深圳架大探照燈防「境外人員」偷渡
    15港人躲疫情偷渡至中國 公安陸續抓獲、其中4人確診
    2022/02/17 10:45

    15港人躲疫情偷渡至中國 公安陸續抓獲、其中4人確診
    真神？林鄭吹捧「若沒國安法無法控制疫情」 網友照樣造句猛虧
    2021/06/30 15:13

    真神？林鄭吹捧「若沒國安法無法控制疫情」 網友照樣造句猛虧
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播