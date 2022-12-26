用水要注意！南韓首起感染變形蟲死亡案例

南韓首起遭食腦變形蟲感染死亡案例。一名50多歲曾於泰國居留的男性患者，經治療後不治。示意圖。（路透）

2022/12/26 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日傳出，首起遭食腦變形蟲感染死亡案例。一名50多歲曾於泰國居留4個月的男性患者，返韓後開始出現頭痛、熱疳等罹患腦膜炎症狀，然而，經治療手術，仍不幸於12月21日不治身亡。

據韓媒《紐西斯通訊社》報導，南韓疾病管理廳今（26日）對外通報境內首起感染福氏內格里蟲（Naegleria fowleri）的死亡病例，針對不明傳染病之病原體分析研究，從感染患者體內抽取福氏內格里蟲DNA，經核酸序列比對，發現其基因排序與先前國外感染腦膜炎患者的DNA，相似度高達99.6%。

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福氏內格里蟲俗稱食腦菌、食腦變形蟲、福氏阿米巴蟲，在世界各地鮮少出現。若人體、老鼠或其他實驗動物感染時，恐會罹患高度致命的福氏內格里阿米巴原蟲腦膜炎（PAM）。該疾病的潛伏期短為2至3天、長則7至15天，感染後會出現頭痛、精神渙散、嗅覺異常等呼吸道症狀，接著開始進入嘔吐發燒、昏迷死亡，約為97至99%的高死亡率。

據了解，1937年在美國維吉尼亞州傳出全球首宗感染案例，截至2018年止全球共通報381宗病例。亞洲方面，巴基斯坦確診41例，印度26例，中國6例，日本2例。

據醫療團隊調查，在湖泊、河流進行游泳等水上活動時，容易遭病毒感染。先前國外也曾傳出因宗教目的、感染鼻炎使用鼻竇沖洗器（neti pot）後，使用到汙染的水源而感染疾病之案例，不過，人與人之間不會互相傳播。

對此，韓國疾病預防控制中心主任지영미（Ji Young-mi）建議，「若要避免感染福氏內格里蟲，在前往已有病例的國家、地區，需特別注意自身環境，例如避免游泳或休閒活動，並使用乾淨的水源。」

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