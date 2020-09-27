千萬別碰水！ 美德州8城市自來水 驗出食腦變形蟲

美國德州8座城市的自來水裡含有俗稱食腦變形蟲的福氏內格里蟲（Naegleria fowleri），當局呼籲千萬別使用自來水。（美聯社）

2020/09/27 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！美國德克薩斯州8座城市的居民收到警報，指稱自來水裡含有俗稱食腦變形蟲的福氏內格里蟲（Naegleria fowleri），目前已有一座城鎮發布災難聲明。

據《CNN》報導，德州環境品質委員會警告布拉索斯波特（Brazosport）水務局供水的居民，千萬不要使用任何自來水，受影響的城市包括傑克遜湖、自由港、安格爾頓、布拉佐里亞、里奇伍德、牡蠣溪、克魯特以及羅森伯格。

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傑克遜湖已發布了災難聲明，呼籲民眾注意禁止用水的指示。德州環境品質委員會正在和布拉索斯波特水務局合作，希望能夠儘快處理好這次的危機。

德州自來水食腦變形蟲事件，要回溯到9月8日傑克遜湖1名6歲男童感染福氏內格里蟲而住院，當局懷疑源頭來自傑克遜湖市民中心前方的噴泉，傑克遜湖市政府聘請私人實驗室對噴泉水質進行測試，9月14日驗出陰性，但為了保險起見仍通知美國疾病管制與預防中心（CDC）展開進一步檢驗。

9月25日，CDC在11份樣品當中，驗出3份呈現福氏內格里蟲陽性，因此德州立即向8座受影響的城市發布禁止用水的通告。目前預估清洗整個供水系統需要3天，在此期間居民們可以免費拿取1箱飲用水。

美CDC表示，雖然食腦變形蟲相當少見，但感染後大多數都是致命的，從1962年到2018年，全美有145人遭食腦變形蟲侵入，只有4人活了下來。

福氏內格里蟲通常出現在溫暖的湖泊、河流、溫泉或土壤裡，在一些情況下，維護不佳或未氯化的水池中，以及從工廠排放的熱水也會有牠的蹤跡。

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