為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》俄羅斯唯一航艦又失火 俄媒稱：只是小火災

    俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」22日意外起火，俄羅斯媒體表示這只是一場意外的「小火災」。（歐新社、法新社；本報合成）

    俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」22日意外起火，俄羅斯媒體表示這只是一場意外的「小火災」。（歐新社、法新社；本報合成）

    2022/12/23 17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov）22日維修時意外起火，俄羅斯媒體稱這只是一場「小火災」，沒有人員傷亡。

    根據《美聯社》報導，「庫茲涅佐夫號」在俄羅斯西北部的港口進行維修時起火，俄羅斯媒體稱這是意外引發的「小火災」。俄羅斯國營聯合造船公司（USC）負責人拉赫曼諾夫（Aleksey Rakhmanov）表示，軍艦上所有消防系統都正常運作，火勢很快就被撲滅，沒有人員傷亡。

    「庫茲涅佐夫號」2018年10月曾發生過浮塢沉沒意外，起重機砸穿甲板，導致船體多處受損。在2019年12月也發生過大火，至少導致1死12傷。

    「庫茲涅佐夫號」是前蘇聯最後一款正式服役的航空母艦，這款航艦共生產了兩艘，第二艘在黑海造船廠建造到一半，後來輾轉移交到中國手中，經過多年整建，即為目前中國第一艘航艦「遼寧號」，中國又依此改良打造另一艘「山東號」。

    據俄羅斯《塔斯社》報導，「庫茲涅佐夫號」將在2023年完成的維修和升級工作，俄羅斯海軍將獲得一艘戰力完全不同的軍艦，並且「庫茲涅佐夫號」至少還能再服役10至15年。

    俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」22日意外起火，俄羅斯媒體表示這只是一場意外的「小火災」。（歐新社）

    俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」22日意外起火，俄羅斯媒體表示這只是一場意外的「小火災」。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》俄羅斯設計新航空母艦 可載50飛機
    2021/01/24 14:01

    軍情動態》俄羅斯設計新航空母艦 可載50飛機
    軍情動態》重返大海 俄羅斯唯一航艦預計2022年進行海試
    2020/12/05 11:00

    軍情動態》重返大海 俄羅斯唯一航艦預計2022年進行海試

    生產者的講究 美食福島・安心福島
    軍情動態》俄國唯一航艦有望2022年重返 攻守兩端皆獲升級
    2020/05/09 16:29

    軍情動態》俄國唯一航艦有望2022年重返 攻守兩端皆獲升級
    俄請求幫修航母 傳中國竟要求索取機密技術
    2019/01/04 10:27

    俄請求幫修航母 傳中國竟要求索取機密技術

    國泰常常舉辦寒冬送暖活動 關懷偏鄉學童
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播