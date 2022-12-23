軍情動態》俄羅斯唯一航艦又失火 俄媒稱：只是小火災

俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」22日意外起火，俄羅斯媒體表示這只是一場意外的「小火災」。（歐新社、法新社；本報合成）

2022/12/23 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov）22日維修時意外起火，俄羅斯媒體稱這只是一場「小火災」，沒有人員傷亡。

根據《美聯社》報導，「庫茲涅佐夫號」在俄羅斯西北部的港口進行維修時起火，俄羅斯媒體稱這是意外引發的「小火災」。俄羅斯國營聯合造船公司（USC）負責人拉赫曼諾夫（Aleksey Rakhmanov）表示，軍艦上所有消防系統都正常運作，火勢很快就被撲滅，沒有人員傷亡。

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「庫茲涅佐夫號」2018年10月曾發生過浮塢沉沒意外，起重機砸穿甲板，導致船體多處受損。在2019年12月也發生過大火，至少導致1死12傷。

「庫茲涅佐夫號」是前蘇聯最後一款正式服役的航空母艦，這款航艦共生產了兩艘，第二艘在黑海造船廠建造到一半，後來輾轉移交到中國手中，經過多年整建，即為目前中國第一艘航艦「遼寧號」，中國又依此改良打造另一艘「山東號」。

據俄羅斯《塔斯社》報導，「庫茲涅佐夫號」將在2023年完成的維修和升級工作，俄羅斯海軍將獲得一艘戰力完全不同的軍艦，並且「庫茲涅佐夫號」至少還能再服役10至15年。

俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」22日意外起火，俄羅斯媒體表示這只是一場意外的「小火災」。（歐新社）

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