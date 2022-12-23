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    威脅房客「提供性服務」變態房東42項罪名被起訴

    美國一名75歲房東涉嫌威脅30名房客提供性服務，不然就強制驅離讓他們無家可住，現在將面臨高達42項刑事指控。（圖取自「@FirstThemNEWS」推特）

    美國一名75歲房東涉嫌威脅30名房客提供性服務，不然就強制驅離讓他們無家可住，現在將面臨高達42項刑事指控。（圖取自「@FirstThemNEWS」推特）

    2022/12/23 13:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名75歲房東涉嫌要求30名房客「提供性服務」當作房租費用，受害者年齡範圍從22至61歲不等，除了女性之外，男性也是受害者。該房東如今面臨刑事指控，以高達42項罪名遭起訴。

    綜合外媒報導，美國紐澤西州聯合郡縣檢察官辦公室（Union County Prosecutor’s Office）於本月21日發布聲明，稱75歲男房東森坦尼（Joseph Centanni）在2013年至2020年間向男性與女性租客要求提供性服務，作為「減租、不強制驅離和其他形式經濟援助」的交換條件。

    據悉，受害者高達30人，且受害者都是低收入租戶。租客若不配合，或是猶豫要不要提供性服務換取森坦尼「提供的好處」，森坦尼便以驅逐房客、其他報復措施威脅房客強制配合。

    他曾在2021年與法院達成協議，出售名下所有房產，支付450萬美金（約新台幣1.4億）和解金，且被有關當局禁止擁有、管理住宅房產。

    不過，現在森坦尼須面對刑事指控，以42項罪名遭起訴。他否認犯下全數罪行，認為自己並沒有任何不當行為。

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