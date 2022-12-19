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    傻眼！世足阿根廷奪冠 中國網友竟稱︰梅西是中國的驕傲

    2022世足冠軍賽結束後，有中國網友稱帶隊在世足奪冠的梅西，其實是中國四川人。（圖擷取自@Young-Boy 微博）

    2022世足冠軍賽結束後，有中國網友稱帶隊在世足奪冠的梅西，其實是中國四川人。（圖擷取自@Young-Boy 微博）

    2022/12/19 13:26

    〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）在世界盃的最後一舞，率領阿根廷擊敗衛冕軍法國，也終於圓夢舉起大力神盃，更讓世界各國的粉絲紛紛為他的榮耀狂歡慶祝。不過在一片慶祝聲浪中，竟有中國網友聲稱梅西是中國人，因此梅西奪冠也是中國的驕傲，而這般「吃豆腐」言論也令不少網友傻眼。

    稍早阿根廷在卡達世界盃決賽擊敗衛冕軍法國，令無數守候在現場或電視手機前觀戰的粉絲，在奪冠瞬間紛紛在各大社群媒體PO各種慶祝圖文、影音祝賀。然而，有名中國網友「Young-Boy」在自己的微博PO文，雖然也是在恭賀梅西的勝利，不過整體內容卻不少網友看了紛紛搖頭與傻眼。

    據該名中國網友的PO文，先是提到酷愛足球的梅西，其實原名叫「梅建川」，是中國四川南江關壩鎮人，但自幼隨父母移居阿根廷。接著敘述梅西11歲時罹患內分泌疾病、差點與職業球員無緣，所幸被巴薩俱樂部協助而開啟球王之路的過往。文末，該名網友興奮表示，「2022年12月18日，梅西，登頂！封神！！祝賀梅西！！」。

    該篇貼文一出，內文明顯在吃豆腐的言論，令其他使用中文的外國網友看到後，感到非常無語，而輪番無情留言吐槽，「這樣也要意淫」、「中國阿根廷行政特區梅姓男子」、「快說，你父母怎麼會生出你這種奇才」、「阿根廷自古是中國神聖不可分割的一部分」、「到底是梅建川還是梅建國？兄弟你們版本不統一啊」、「所以梅西在稱霸的路上，到底跟咱們中國小夥子有什麽關係？」。

    阿根廷「獅王」梅西歷經5屆世界盃，終於賽場上高舉大力神盃。（路透）

    阿根廷「獅王」梅西歷經5屆世界盃，終於賽場上高舉大力神盃。（路透）

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