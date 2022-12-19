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    阿根廷奪下大力神盃 人權鬥士揭祕：梅西曾送劉曉波簽名照

    旅美華裔人權作家余杰、香港民主黨成員林子健透露，諾貝爾和平獎已逝得主劉曉波是足球迷，梅西當年得知中共關押劉曉波後，曾贈送給劉曉波簽名照。（圖擷自余杰臉書）

    旅美華裔人權作家余杰、香港民主黨成員林子健透露，諾貝爾和平獎已逝得主劉曉波是足球迷，梅西當年得知中共關押劉曉波後，曾贈送給劉曉波簽名照。（圖擷自余杰臉書）

    2022/12/19 09:59

    〔即時新聞／綜合報導〕球王梅西（Lionel Messi）率領阿根廷拿下2022卡達世界盃足球賽冠軍，和隊友高高舉起舉起大力神盃。旅美華裔人權作家余杰、香港民主黨成員林子健對此透露一段秘辛，原來諾貝爾和平獎已逝得主劉曉波本身是足球迷，而且是梅西的粉絲，當年梅西得知中共關押劉曉波後，曾贈送給劉曉波簽名照。

    余杰在臉書表示，梅西贈送劉曉波簽名照的事情，由於自己當時被軟禁在家，因此不確定劉曉波有沒有拿到照片或知道梅西的好意，如今看到阿根廷奪冠後讓他不禁想起這段往事並感嘆梅西真的不簡單，因為這樣做無疑會觸怒中共並損失在中國的鉅額廣告收入，但梅西還是做了。

    香港民主黨成員林子健則在臉書透露，這張簽名照來自於2017年他寫信給梅西，希望球王在劉曉波臨終前提供安慰與鼓勵，這也使得自己遭到中共的恐嚇、擄打、冤獄，承受難以想像的苦楚與坎坷。

    林子健說，除了梅西簽名照之外，他當時所珍藏的梅西簽名球衣也一併送給劉曉波，就他所知簽名照和球衣都有交給劉曉波妻子劉霞。林子健表示，如今看到梅西捧起大力神盃，不禁讓他感動落淚，相信劉曉波在天之靈也會有所感應。

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