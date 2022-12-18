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    倫敦演唱會「踩踏事故」致1死2傷 歌手Asake心碎發文

    英國倫敦南部O2布里克斯頓學院（O2 Academy Brixton）發生「推擠踩踏」事故，造成嚴重死傷。（美聯社）

    英國倫敦南部O2布里克斯頓學院（O2 Academy Brixton）發生「推擠踩踏」事故，造成嚴重死傷。（美聯社）

    2022/12/18 18:39

    〔即時新聞／綜合報導〕今年10月萬聖節前夕，韓國梨泰院才發生推擠踩踏事故，造成嚴重死傷。近日英國倫敦南部也驚傳一起「推擠踩踏」事故，一名奈及利亞歌手Asake於12月15日晚間在倫敦O2布里克斯頓學院（O2 Academy Brixton）舉行演唱會，在表演開始前，場外近3000人同時擠進表演會場，導致3人重傷，其中1名33歲女性不治身亡。對此，Asake在社群平台心碎表示，「我的心與你們同在」。

    據英國《獨立報》報導，奈及利亞歌手Asake於15日晚間舉行演唱會，因許多歌迷沒有搶到演唱會門票，竟在表演開始前，試圖強行進入表演會場，造成3人重傷，其中1人經急救後不治。事發當時，現場已聚集大批歌迷，為了搶到最前面的位置，互相發生打鬥及推擠，造成寸步難移、呼吸困難的情況，警方接獲通報後，隨即派出緊急救援小組、消防隊趕往現場，目前詳細事因正在調查中。

    倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）表示，事發當時，場外因歌迷嚴重推擠，造成演唱會會場的窗戶已被嚴重破壞，現場散落大量玻璃碎片。另外，也有當時經過演唱會場外的目擊者指出，許多人互相打鬥，準備破門而入，也有傷者已倒在地上。「看到人們在場外奔跑、打架」。

    聽聞此消息後，奈及利亞歌手Asake在社群平台發出聲明，「很抱歉因為此事件造成表演縮短，希望大家都能遵守規矩觀看表演」，並祝福傷者可以早日康復。

    據英國警方表示，尚未確認嫌疑犯及事故原因，目前已透過路邊監視器、現場周圍行車紀錄器等線索，進行調查中。

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