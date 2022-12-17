菲律賓共產黨創建人逝世 享壽83歲

菲律賓共產黨 創建人西松16日晚間在荷蘭去世，享壽83。（美聯社檔案照）

2022/12/17 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓共產黨宣布，創建者西松（Jose Maria Sison）於16日晚間在荷蘭去世，享壽83歲。

《法新社》報導，菲律賓共產黨發聲明說，「在烏德勒支（Utrecht）一家醫院裡被關押兩週之後，西松在（菲律賓時間）晚間8點40分左右逝世。菲律賓無產階級和勞動人民為他們導師與指路明燈的死訊而感到悲痛。」聲明中沒有提及死因。

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菲律賓國防部說，西松是和平「最大的絆腳石」，但他的死訊有望替菲律賓的暴力活動劃下句點，藉機呼籲僅存的叛亂份子投降，「菲律賓迎來了沒有西松的新時代，現在讓我們給和平一個機會。」

西松於1969年開始領導菲共叛亂，他希望能在菲律賓創造出一個毛澤東主義的無產階級政府；在1980年代時期，菲共聲望達到顛峰，麾下約莫有2萬6000名士兵，但根據菲律賓軍方的估計，目前僅剩下幾千人左右。

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年上台時，曾為雙方的和平談判帶來一線曙光，杜特蒂自稱是社會主義者，並且曾是西松的學生，但隔年雙方談崩，杜特蒂指責菲共在談判期間殺害軍警，並宣布菲共是恐怖組織。

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