中國防疫專家好機靈！ 鍾南山：新冠肺炎應改稱「新冠感冒 」
〔即時新聞／綜合報導〕中國嚴苛防疫政策鬆綁後，因沒有完整規劃配套措施，造成當地疫情確診人數攀升，對此中國首席防疫專家鍾南山近日卻稱，感染Omicron病毒的致死已降至0.1％左右，與普通流感相當，因此現在不適合稱新冠肺炎，而應該改為「新冠感冒」，消息曝光後，有網友怒斥「疫情3年防控的本領沒增長多少，創造新詞倒是一套一套的」、「感XX的冒」。
自由亞洲電台今在推特發文直指「中國防疫政策急轉彎、說變就變」，鍾南山15日出席全國高校防疫大講堂演講時時提到，2009年世界範圍內爆發H1N1流感，當時中國約有12萬人感染，死亡率約為0.6%，數字算相當高，不過現在Omicron病毒株致死率僅為0.1％左右，此相當於普通季節性流感，因此已經不存在肺炎症狀，所以現在並不適合稱作「新冠肺炎」，而是應改名稱為「新冠感冒」。
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網友看到PO文後紛紛留言表達不同看法，有網友說「鍾南山應該改名為『鍾國賊』」、「這老狗是風往那邊吹它往那邊舔啊」、「疫情3年防控的本領沒增長多少，創造新詞倒是一套一套的」、「習近平的狗腿子，鍾老賊」、「感XX的冒，跟感冒症狀完全不一樣，這貨又開始騙人買滯銷3年的感冒藥了」。
【中国防疫政策急转弯 说变就变】— 自由亚洲电台 （@RFA_Chinese） December 16, 2022
【#钟南山：简单说应称为“#新冠感冒”】
中国防疫政策急转弯，说法再有改变。中国工程院院士、疾控专家钟南山说，感染新冠病毒变异株奥密克戎的死亡率降低相当于季节性流感，致死率仅为0.1%，相当于普通季节性流感，已不适合称为“新冠肺炎”，应改称“新冠感冒”。 pic.twitter.com/qbL4bq7Bc0
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