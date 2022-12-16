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    中國防疫專家好機靈！ 鍾南山：新冠肺炎應改稱「新冠感冒 」

    中國首席防疫專家鍾南山說，感染Omicron病毒的致死已降至0.1％左右，與普通流感相似，因此現在已經不適合稱新冠肺炎，而是改叫「新冠感冒」。圖為北京某醫院診所入口。（路透）

    中國首席防疫專家鍾南山說，感染Omicron病毒的致死已降至0.1％左右，與普通流感相似，因此現在已經不適合稱新冠肺炎，而是改叫「新冠感冒」。圖為北京某醫院診所入口。（路透）

    2022/12/16 17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國嚴苛防疫政策鬆綁後，因沒有完整規劃配套措施，造成當地疫情確診人數攀升，對此中國首席防疫專家鍾南山近日卻稱，感染Omicron病毒的致死已降至0.1％左右，與普通流感相當，因此現在不適合稱新冠肺炎，而應該改為「新冠感冒」，消息曝光後，有網友怒斥「疫情3年防控的本領沒增長多少，創造新詞倒是一套一套的」、「感XX的冒」。

    自由亞洲電台今在推特發文直指「中國防疫政策急轉彎、說變就變」，鍾南山15日出席全國高校防疫大講堂演講時時提到，2009年世界範圍內爆發H1N1流感，當時中國約有12萬人感染，死亡率約為0.6%，數字算相當高，不過現在Omicron病毒株致死率僅為0.1％左右，此相當於普通季節性流感，因此已經不存在肺炎症狀，所以現在並不適合稱作「新冠肺炎」，而是應改名稱為「新冠感冒」。

    網友看到PO文後紛紛留言表達不同看法，有網友說「鍾南山應該改名為『鍾國賊』」、「這老狗是風往那邊吹它往那邊舔啊」、「疫情3年防控的本領沒增長多少，創造新詞倒是一套一套的」、「習近平的狗腿子，鍾老賊」、「感XX的冒，跟感冒症狀完全不一樣，這貨又開始騙人買滯銷3年的感冒藥了」。

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    中國首席防疫專家鍾南山說，感染Omicron病毒的致死已降至0.1％左右，與普通流感相似，因此現在已經不適合稱新冠肺炎，而是改叫「新冠感冒」。圖為北京某醫院診所入口。（美聯社）

    中國首席防疫專家鍾南山說，感染Omicron病毒的致死已降至0.1％左右，與普通流感相似，因此現在已經不適合稱新冠肺炎，而是改叫「新冠感冒」。圖為北京某醫院診所入口。（美聯社）

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