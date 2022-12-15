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    英吉利海峽移民船翻覆 漁船緊急救援仍有4人罹難

    一艘載有50名乘客的非法移民船翻覆在英吉利海峽，英法兩國緊急派出救難船隻，仍有4人不幸罹難。（法新社）

    一艘載有50名乘客的非法移民船翻覆在英吉利海峽，英法兩國緊急派出救難船隻，仍有4人不幸罹難。（法新社）

    2022/12/15 12:22

    〔即時新聞／綜合報導〕為了讓家人過更好的生活，不少人會冒險偷渡，造成非法移民船翻覆事件頻傳。日前再度接獲一起英吉利海峽移民船船難的求救音檔，該船載有約50名乘客，經過救援後，仍有至少4人死亡。對此，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）向罹難者家屬表示哀悼。

    根據衛報指出，昨（13日）法國非政府組織Utopia 56於凌晨向英、法兩國發出了警報，表示組織收到了英吉利海峽船難事件的錄音。22秒的音檔中可以聽到哭聲，一名男子說有一群人在船上，水一直湧入船體，沒有任何東西可以提供安全保護，更表示自己還有孩子，一家人都在船上。

    當時附近剛好有漁船停留，漁民表示被尖叫求救聲吵醒，隨即展開緊急救援。船長雷蒙德（Raymond）說，起初只看到一人掛在纜線上，花了大約3分鐘將其救援上船後才發現，左舷也掛著5人，接著雷蒙德與船員花了2個小時將31人從水中拖上船。據消息指出，後續英法兩國出動了皇家海軍、法國海軍等救難船隻救出了12人，然而有4人仍然不幸罹難。船長表示，獲救者來自伊拉克、阿富汗、印度、塞內加爾等地。

    獲救者告訴船員，他們花了5000英鎊才上了移民船。人權組織批評層出不窮的非法移民事件要歸咎於政府的反移民政策。蘇納克則在議會上表達了哀悼，表示相信整個眾議院都在為罹難者感到悲痛。而議會成員正積極討論是否放寬移民政策，降低非法渡海的需求，遏止犯罪集團猖獗的行動，然正反兩方尚未達成共識。

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