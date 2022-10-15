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    向日葵慘變紅玫瑰！25億梵谷名畫遭潑番茄湯

    氣候運動人士向梵谷名畫潑灑番茄湯後把手黏在牆上表達訴求。（路透）

    氣候運動人士向梵谷名畫潑灑番茄湯後把手黏在牆上表達訴求。（路透）

    2022/10/15 00:05

    〔即時新聞／綜合報導〕英國14日傳出有2名氣候運動人士為宣揚理念將番茄湯潑灑在價值約7250萬英鎊（約25億台幣）的梵谷知名系列畫作「向日葵」上，事後2人均遭到警方逮捕。

    英國媒體《SkyNews》（天空新聞台）報導，這起事件發生在上午11點鐘的倫敦國家美術館，2名穿著「Just Stop Oil」T恤的女子走進美術館畫廊的其中一個房間，隨後將目光瞄準在畫家梵谷於1888年創作的著名油畫「向日葵」上，並潑灑罐頭番茄湯。

    番茄湯濺到畫上後，群眾發出連連驚呼，其中1名犯案的女子便大喊「難道你們更關心一幅畫嗎？還是其實我們的星球和人民才更應該受到保護？」

    隨後該名女子又揮舞1罐番茄湯表示「數百萬個處於饑寒交迫的家庭負擔不起燃料錢。他們甚至連加熱一罐湯的費用都負擔不起！」。警衛意識到事態不妙後趕緊將其他參觀者都送了出去，警方也迅速趕到現場逮捕了2人。慶幸的是畫作由玻璃覆蓋所以並沒有受到損壞。

    2名女子的身分是氣候運動組織「Just Stop Oil」的成員，該組織希望英國政府停止所有新的石油和天然氣開採項目。與組織有關的示威活動已經持續了14天，抗議規模龐大，甚至有部分抗議人士封鎖了倫敦議會附近的幾條主要道路，警方表示目前已有100多人遭到逮捕。

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