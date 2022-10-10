法國煉油廠大罷工癱瘓民生 馬克宏喊話一起承擔

法國工會帶領石油公司員工走上街頭，要求集團加薪。（法新社）

2022/10/10 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭開戰至今，衝擊了許多資源，導致各國通貨膨脹嚴重。日前，法國強硬左派總工會（CGT）在埃克森美孚石油（ExxonMobil）和道達爾能源集團（TotalEnergies）法國煉油廠進行大規模的罷工，向石油公司要求提高薪資。而罷工引發當地民生大混亂，總統馬克宏呼籲民眾冷靜下來。

綜合外媒報導，日前法國左派工會CGT，帶領埃克森美孚石油以及道達爾能源集團的煉油廠工人，展開一場罷工行動，主訴共享石油公司在烏俄戰爭中獲得能源價格飆升的利潤。工會要求加薪10%，其中7%是用來彌補通貨膨脹，另外3%則是為了分享公司營利。

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這場罷工癱瘓了幾乎整個法國民生，許多人光是要排隊加個油就因此錯過上班時間。面對罷工所帶來石油短缺的緊張局勢，埃克森美孚石油集團已經開始工資談判，而道達爾能源集團原定在11月進行的談判也決定提前到10月16日，但前提是結束部分罷工行動。對此，CGT回應道，罷工會繼續進行，但最快會在17日接受談判。

總統馬克宏日前公開發表聲明表示，這場罷工只是正常的社會運動，不必要造成過度恐慌，儘管支持任何工資要求的行動，但的確影響到其他公民的日常生活，還是呼籲民眾共同承擔責任。同時也對雙方的薪資談判抱持樂觀，相信兩大集團最終都會與工會取得共識。

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