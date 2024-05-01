俄國展出M1艾布蘭、豹2戰車 克宮譏：看看敵軍的破爛裝備

俄羅斯國防部展出自烏俄戰場擄獲的西方國家裝備，圖為美製M1艾布蘭戰車。（美聯社）

2024/05/01 21:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部今（1日）在莫斯科（Moscow）舉辦「軍備特展」，展品都是從烏克蘭戰場奪得的西方國家裝備，如豹2戰車（Leopard 2）、法製AMX-10 RC裝甲車等。克里姆林宮表示，國防部舉辦特展的主意堪稱「絕妙」，呼籲俄國公民「都應該來看看敵軍的破爛裝備」。

《美聯社》報導，俄羅斯國防部今日在莫斯科西部的的二戰博物館，展出自烏俄戰場擄獲的西方軍援重裝備，展品逾30項，像是美國的M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）、布雷德利裝甲車（Bradley Fighting Vehicle）、德製豹2戰車、貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）以及AMX-10RC等。

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這項特展為期1個月，除了戰車等重型裝備之外，也會出現槍枝、軍事文件等戰利品。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，國防部舉辦西方軍備特展是一個「絕妙的主意」，他嘲諷說：「軍備戰利品的展覽可以激起莫斯科住民、我們城市的賓客以及全國所有的居民極大的興趣。我們都應該要見識敵人的破爛裝備。」

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）指出，駐莫斯科的各國外交官應該把握機會到展場一觀，見證一下「西方如何破壞地球和平」。

札哈羅娃表示：「對於那些深信『西方價值』神話，或是沒有注意到北約對俄國以及我國人民發動侵略的人來說，這次展覽會很有意思。」

一門被俄軍繳獲的美製M777榴彈砲，同樣出現在展場上。（路透）

在一輛哈士奇裝甲運兵車上，可以見到英國旗幟。（法新社）

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