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    電梯突下墜！ 病患「腳上頭下」栽落 驚悚畫面全都錄

    印度1間醫院發生一起電梯突下墜的意外。（圖翻攝自推特）

    印度1間醫院發生一起電梯突下墜的意外。（圖翻攝自推特）

    2022/10/14 18:38

    〔即時新聞／綜合報導〕印度8日發生一起意外事件，當時1名男性病患在醫院內躺在擔架上，準備由醫護人員幫忙進入電梯移動到其他樓層。不料病床才進去一半，電梯竟突然往下墜，導致病患瞬間以「頭下腳上」的姿勢跌落，驚悚瞬間全被監視器錄下。

    綜合外媒報導，從網路上流出的監視器畫面能發現，當時2名醫護人員分別1前1後推著擔架，準備將病患送進電梯內，沒想到過程中電梯突故障並向下掉落，外面的醫護人員還來不及將人拉出電梯，病患就已經因角度傾斜造成頭部墜地。且由於事發突然，一旁民眾想上前幫忙，也無能為力。

    這起事件的相關報導中並未提及事發的醫院以及病患資訊，不過幸運的是，電梯內的病患以及醫護人員最後都沒有生命危險。而影片在推特上曝光後，也引發許多網友熱議，直呼「恐怖...」、「頭這樣倒頭栽真的太危險」。

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