電梯突下墜！ 病患「腳上頭下」栽落 驚悚畫面全都錄

2022/10/14 18:38

〔即時新聞/綜合報導〕印度8日發生一起意外事件,當時1名男性病患在醫院內躺在擔架上,準備由醫護人員幫忙進入電梯移動到其他樓層。不料病床才進去一半,電梯竟突然往下墜,導致病患瞬間以「頭下腳上」的姿勢跌落,驚悚瞬間全被監視器錄下。

綜合外媒報導,從網路上流出的監視器畫面能發現,當時2名醫護人員分別1前1後推著擔架,準備將病患送進電梯內,沒想到過程中電梯突故障並向下掉落,外面的醫護人員還來不及將人拉出電梯,病患就已經因角度傾斜造成頭部墜地。且由於事發突然,一旁民眾想上前幫忙,也無能為力。

這起事件的相關報導中並未提及事發的醫院以及病患資訊,不過幸運的是,電梯內的病患以及醫護人員最後都沒有生命危險。而影片在推特上曝光後,也引發許多網友熱議,直呼「恐怖...」、「頭這樣倒頭栽真的太危險」。

Ye kaise hua ?????????????????????



Pray that the patient and staff are safe ?



Unsafe #Elevator pic.twitter.com/wF9k3DPlz0