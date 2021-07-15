男童開心入住海濱別墅 沒幾小時卻遭電梯「奪命夾殺」喪命...

美國北卡羅來納州的外灘群島是著名的渡假勝地，日前一名7歲男童入住當地海濱別墅後，僅短短幾小時，就慘遭住所內的電梯夾死。（歐新社）

2021/07/15 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州的外灘群島（Outer Banks），日前發生一起驚悚的意外事件，一位7歲男童開心與家人前往當地一處海濱別墅享受假期，沒想到才入住沒多久時間，就搭乘電梯時，意外被卡在電梯間隙，隨著電梯上升，男童的頭部慘遭重壓，頸部當場碎裂，不幸喪命。

根據英媒《每日郵報》報導，當地時間11日晚上6點40分，柯里塔克郡（Currituck County）警消獲報，得知一名男童在電梯內受困，原以為是單純的電梯故障，未料到場後才發現一位小男孩受困在電梯地板與1樓電梯口上方的空隙，狠狠地被夾住，警消透過破壞器材救出他，仍回天乏術。

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報導提到，當地消防局長肖威（Rich Shortway）則指出，男童一家人從俄亥俄州前往北卡羅來納州的外灘群島度假，才剛入住出租的海濱別墅沒有幾小時的時間，男童卻不幸慘遭「電梯夾殺」，是一場恐怖的悲劇；而警長梅爾頓（Melton）則說，男童的頭部和頸部都遭電梯夾碎，當場喪命，目前正在積極調查中。

美媒《華盛頓郵報》則指出，數據統計，美國自1981年至2019年止，至少有8名幼童因「電梯事故」喪命，專家曾疾呼，只要加裝成本約100美元（約新台幣2800元）的「泡棉墊」，就能避免這種意外，但電梯業者數十年來都漠視不管。

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