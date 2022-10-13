謠言終結站》美國務院10/5公告台灣第三級警戒？查核中心︰有錯

網傳訊息稱「老美在10/5已將台灣列為第3級警戒國家」，查核中心表示，經查，其實這是去年5月的事，中央流行疫情指揮中心也解釋，這是美國國務院的旅遊狀態警示公告，是提醒美國人赴台灣需進行檢疫措施。（圖片取自事實查核中心官網）

2022/10/13 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳一訊息稱「老美在10/5已將台灣列為第3級警戒國家，也就是要求旅客重新考慮去台灣旅遊」，並搭配1張美國國務院官網截圖。查核中心表示，傳言誤把舊時事當近期事件，為部分錯誤訊息。

「TFC台灣事實查核中心」13日發布的「事實查核報告」指出，社群平台與通訊軟體於今年10月11日流傳一訊息稱：「老美在10/5已將台灣列為第3級警戒國家，也就是要求旅客重新考慮去台灣旅遊！此消息台灣媒體竟沒一家敢報導出來...」，並搭配1張美國國務院的英文官網截圖。

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查核中心找到截圖出處為美國國務院網站的「全球旅遊警示」（Travel Advisory）頁面，主要針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間美國公民到各國旅遊警示分為4個等級。截至目前最新內容顯示，從2021年5月開始台灣就已被列為第3級「應重新考慮前往」至今，並非是近期才調整。

另外，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（13）日表示，美國國務院官網上的旅遊狀態警示公告，是針對邊境管制措施進行分級，目的是提醒美國人赴台灣需要進行的檢疫措施。王必勝進一步說，台灣邊境管制措施從今天起解除，入境者不再需居家檢疫，僅需7天自主防疫；自主防疫期間，無症狀者持有2天內快篩陰性證明可自由外出。目前將由外交部外館向美方溝通修正等級，後續也會持續追蹤級別改變狀況。

查核平台綜合以上認定，美國從2021年5月以來將台灣列為第3級，傳言宣稱是10月5日並不準確。此外，列為第3級是因為台灣仍有武漢肺炎相關隔離管制，美國公民進入台灣會受到旅遊限制。傳言誤把舊時事當近期事件，為部分錯誤訊息。

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