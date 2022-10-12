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    硬碰硬 普廷核威脅歐洲 北約堅持下週核演習

    歐洲正籠罩在核戰威脅的陰霾下，而在這敏感時刻，北大西洋公約組織宣布於下週登場的核武演習將如期舉行，北約秘書長延斯．史托騰伯格表示此次演習是「例行訓練」。（圖擷取自NATO官網）

    歐洲正籠罩在核戰威脅的陰霾下，而在這敏感時刻，北大西洋公約組織宣布於下週登場的核武演習將如期舉行，北約秘書長延斯．史托騰伯格表示此次演習是「例行訓練」。（圖擷取自NATO官網）

    2022/10/12 22:58

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭日漸白熱化，普廷揚言恐動用核武，使歐洲籠罩在核戰威脅的陰霾之下。而在這敏感時刻，北大西洋公約組織（NATO）宣布於下週登場的核武演習將如期舉行，北約秘書長延斯．史托騰伯格（Jens Stoltenberg）則表示此次演習是「例行訓練」。

    北大西洋公約組織11日發布新聞稿，指出北約各國國防部長將於今（12）日至13日在布魯塞爾舉行會議，以加強對烏克蘭的支持。

    北約秘書長延斯．史托騰伯格則在會議前夕表示，下週北約將舉行「堅定不移的正午」（Steadfast Noon）核威懾演習，他指出：「這是每年都會舉行的例行訓練，以確保我們的威懾是安全、可靠且有效的。」

    路透社則提到，在「堅定不移的正午」演習中，北約各國空軍將使用存放在歐洲的美國核彈進行訓練，不過並不會使用實彈。

    而延斯．史托騰伯格將在13日主持核計劃小組會議，討論有關俄羅斯的核威脅以及北約核能力在維護和平和遏制侵略方面的作用。他也提到：「我們將迎來一個艱難的冬天，因此北美和歐洲繼續團結一致支持烏克蘭，並捍衛我們的人民是非常重要的。」

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