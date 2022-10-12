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    今昔對比更顯英勇 基輔自購軍火3寶媽站上前線

    俄羅斯入侵烏克蘭前，一名來自基輔，育有3個小孩的烏國母親扎葛洛（Mariana Zhaglo）手持步槍的照片引發關注。時隔9個月後，扎葛洛再次出現於社群平台，但這次她已成為一名真正的士兵。（圖擷取自烏克蘭國土防衛旅推特；本報合成）

    俄羅斯入侵烏克蘭前，一名來自基輔，育有3個小孩的烏國母親扎葛洛（Mariana Zhaglo）手持步槍的照片引發關注。時隔9個月後，扎葛洛再次出現於社群平台，但這次她已成為一名真正的士兵。（圖擷取自烏克蘭國土防衛旅推特；本報合成）

    2022/10/12 21:02

    〔即時新聞／綜合報導〕今年1月俄羅斯入侵烏克蘭前，一名來自基輔（Kiev）、育有3個小孩的烏國母親扎葛洛（Mariana Zhaglo）手持步槍的照片引發關注，她也登上不少新聞版面。時隔9個月後，扎葛洛再次出現於社群平台上，這次她已成為一名真正的士兵。

    烏克蘭國土防衛旅（Ukraine Territorial Defense Forces）11日PO出扎葛洛在俄烏戰爭爆發前與現今的照片，並稱她現在於第241國土防衛旅（241 TDF brigade）服役，並在卡爾科夫州（Kharkiv）前線作戰。

    從烏克蘭國土防衛旅釋出的照片可見，身穿軍裝，配戴護目鏡的扎葛洛與戰前相比更顯老練與堅毅。而為她帶來關注的「Zbroyar Z-15」突擊步槍則變成了AK系列步槍，但仍不失英勇。

    照片一出不少網友紛紛稱讚扎葛洛「她的勇氣比70萬名俄羅斯男性加起來還多。」、「俄羅斯人應該感到害怕，一個40多歲的母親有著難以想像的無情和決心。」、「祝她和所有為烏克蘭而戰的人好運。」

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