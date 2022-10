今昔對比更顯英勇 基輔自購軍火3寶媽站上前線

2022/10/12 21:02

〔即時新聞/綜合報導〕今年1月俄羅斯入侵烏克蘭前,一名來自基輔(Kiev)、育有3個小孩的烏國母親扎葛洛(Mariana Zhaglo)手持步槍的照片引發關注,她也登上不少新聞版面。時隔9個月後,扎葛洛再次出現於社群平台上,這次她已成為一名真正的士兵。

烏克蘭國土防衛旅(Ukraine Territorial Defense Forces)11日PO出扎葛洛在俄烏戰爭爆發前與現今的照片,並稱她現在於第241國土防衛旅(241 TDF brigade)服役,並在卡爾科夫州(Kharkiv)前線作戰。

從烏克蘭國土防衛旅釋出的照片可見,身穿軍裝,配戴護目鏡的扎葛洛與戰前相比更顯老練與堅毅。而為她帶來關注的「Zbroyar Z-15」突擊步槍則變成了AK系列步槍,但仍不失英勇。

照片一出不少網友紛紛稱讚扎葛洛「她的勇氣比70萬名俄羅斯男性加起來還多。」、「俄羅斯人應該感到害怕,一個40多歲的母親有著難以想像的無情和決心。」、「祝她和所有為烏克蘭而戰的人好運。」

Mariana Zhaglo, a 52-year old mother-of-three and a TDF reservist became world-famous in January 2022 after featuring in an article in “The Times”. Now a soldier in the 241 TDF brigade, she's been taking part in fierce fighting on the Kharkiv front. pic.twitter.com/PJhOGrRfN5