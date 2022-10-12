俄軍轟炸烏國前線城市市集 至少7死8傷
2022/10/12 20:07
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（12）日持續對烏克蘭發動空襲，據烏克蘭官員表示，靠近烏俄前線的城市阿瓦迪夫卡（Avdiivka）本日遭到俄軍砲擊，造成至少7人死亡，另外有8人受傷。
《法新社》報導，烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）在社交平台Telegram上表示，「今晨在阿瓦迪夫卡的砲擊，至少有7人罹難與8人受傷。俄羅斯人攻擊了中央市集，當時那裏聚集了許多人。」
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烏克蘭媒體《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）也報導了這樁消息，並附上了阿瓦迪夫卡遇襲之後的照片。《基輔獨立報》也引述了基里連科的話語：「這次攻擊沒有軍事邏輯可言。（俄軍）有的只是盡可能殺戮我們人民的想法，並藉以恫嚇其他人。」
⚡️ Russia hits Avdiivka in Donetsk Oblast, killing 7 civilians.— The Kyiv Independent （@KyivIndependent） October 12, 2022
Russian troops struck the central market in Avdiivka in the morning, killing at least seven people and wounding eight, Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko reported on Oct. 12. pic.twitter.com/FfBCnkY1bJ