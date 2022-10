俄軍轟炸烏國前線城市市集 至少7死8傷

2022/10/12 20:07

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯今(12)日持續對烏克蘭發動空襲,據烏克蘭官員表示,靠近烏俄前線的城市阿瓦迪夫卡(Avdiivka)本日遭到俄軍砲擊,造成至少7人死亡,另外有8人受傷。

《法新社》報導,烏克蘭頓內茨克州(Donetsk)州長基里連科(Pavlo Kyrylenko)在社交平台Telegram上表示,「今晨在阿瓦迪夫卡的砲擊,至少有7人罹難與8人受傷。俄羅斯人攻擊了中央市集,當時那裏聚集了許多人。」

烏克蘭媒體《基輔獨立報》(The Kyiv Independent)也報導了這樁消息,並附上了阿瓦迪夫卡遇襲之後的照片。《基輔獨立報》也引述了基里連科的話語:「這次攻擊沒有軍事邏輯可言。(俄軍)有的只是盡可能殺戮我們人民的想法,並藉以恫嚇其他人。」

⚡️ Russia hits Avdiivka in Donetsk Oblast, killing 7 civilians.



Russian troops struck the central market in Avdiivka in the morning, killing at least seven people and wounding eight, Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko reported on Oct. 12. pic.twitter.com/FfBCnkY1bJ