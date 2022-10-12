俄軍轟炸烏國前線城市市集 至少7死8傷

《基輔獨立報》在推特上貼出了阿瓦迪夫卡遭受空襲之後的照片，畫面十分血腥。（擷取自推特）

2022/10/12 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（12）日持續對烏克蘭發動空襲，據烏克蘭官員表示，靠近烏俄前線的城市阿瓦迪夫卡（Avdiivka）本日遭到俄軍砲擊，造成至少7人死亡，另外有8人受傷。

《法新社》報導，烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）在社交平台Telegram上表示，「今晨在阿瓦迪夫卡的砲擊，至少有7人罹難與8人受傷。俄羅斯人攻擊了中央市集，當時那裏聚集了許多人。」

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烏克蘭媒體《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）也報導了這樁消息，並附上了阿瓦迪夫卡遇襲之後的照片。《基輔獨立報》也引述了基里連科的話語：「這次攻擊沒有軍事邏輯可言。（俄軍）有的只是盡可能殺戮我們人民的想法，並藉以恫嚇其他人。」

⚡️ Russia hits Avdiivka in Donetsk Oblast, killing 7 civilians.



Russian troops struck the central market in Avdiivka in the morning, killing at least seven people and wounding eight, Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko reported on Oct. 12. pic.twitter.com/FfBCnkY1bJ — The Kyiv Independent （@KyivIndependent） October 12, 2022

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