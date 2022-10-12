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    小弟出手了！ 白俄提供T-72戰車 軍工企業助修復俄軍設備

    白俄羅斯已向俄羅斯提供第一批T-72戰車。圖為先前遭烏克蘭擄獲的俄軍T-72。（路透）

    白俄羅斯已向俄羅斯提供第一批T-72戰車。圖為先前遭烏克蘭擄獲的俄軍T-72。（路透）

    2022/10/12 17:33

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭日前掌握情報，俄羅斯總統普廷正逼迫白俄羅斯總統盧卡申科公開參戰，隨後盧卡申科便宣布，白俄將與俄羅斯組建聯合部隊。烏克蘭軍方指出，證據顯示白俄羅斯已參與俄羅斯對烏克蘭發動的攻勢！

    烏克蘭武裝部隊總參謀部12日在臉書發文表示，盧卡申科宣佈白俄羅斯準備在對烏克蘭的戰爭中，向俄羅斯提供援助，首批20輛T-72戰車已從倉庫中取出，並送往俄羅斯與烏克蘭東北部接壤的貝爾哥羅德（Belgorod）地區。

    此外，白俄的軍工企業，也協助俄軍修復損毀的軍事設備。

    隨著烏克蘭近期收復失地的大反攻，烏東及烏南部都發現俄軍撤退後留下的大量戰車，烏克蘭當局表示，至今已收繳至少380輛俄軍戰車，大部分是前蘇聯時代的舊型T-62。

    根據烏克蘭最新戰情評估，自戰爭開打以來俄軍已有逾2500輛戰車被摧毀。烏克蘭國防部聲稱，為了彌補在戰爭中損失的裝甲車輛，俄羅斯重新將1962年至1975年在蘇聯生產的T-62從封存狀態取出，用來補充先前的損失，甚至打算以此組建新的「營級戰術群」（Battalion Tactical Group，BTG）。

    美軍官員指出，俄軍大量遺棄戰車及裝備，暴露俄軍指揮混亂。英國國防部也認為，俄軍動用老舊的T-62上陣，凸顯俄羅斯缺乏足夠的現代化戰備。

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