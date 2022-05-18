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    基於俄羅斯心態問題 烏克蘭宣布暫停談判

    烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科（圖）表示，基於俄羅斯的心態問題，烏克蘭與俄羅斯的談判已經暫停。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科（圖）表示，基於俄羅斯的心態問題，烏克蘭與俄羅斯的談判已經暫停。（法新社）

    2022/05/18 10:15

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，基於俄羅斯的心態問題，烏克蘭與俄羅斯的談判已經暫停。

    根據《CNN》報導，波多利雅科17日透過電視公開表示，基於俄羅斯心態仍舊抱持著「刻板印象」，兩國之間與衝突相關的談判行動已經暫停，他強調，2次在土耳其伊斯坦堡的會談後，情況並沒有任何重大改變和進展。

    波多利雅科也補充，俄羅斯沒有理解到，這場戰爭已經「不再根據規定、他們的計畫和行程」來發展，而「烏克蘭反抗的專業度正在增長，這就是為什麼俄羅斯沒辦法實現他們的目標」。

    他也嚴正拒絕任何領土割讓，「如果我們不割讓些土地，這場戰爭就不會停止，這對烏克蘭來說是不能，也不會被接受的；《新明斯克協議》可以被任何一名總統簽署，但不會是澤倫斯基，因為任何《新明斯克協議》都只是在推遲戰爭，可能推遲個1、2年，且更具破壞性」。

    《新明斯克協議》在2015年由德國、法國、烏克蘭和俄羅斯4國領導人在白俄羅斯首都明斯克簽訂，旨在落實2014年《明斯克協議》；協議自2014年起賦予烏東親俄分離主義分子控制地區「頓涅茨克」、「盧干斯克」極大自治權。上述兩地已在2月21日被俄羅斯總統普廷承認主權，稱其獨立國家。

    對此，俄羅斯官方則在17日指控烏克蘭單方面退出談判，雙方和談進度已全面停擺。

    烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科（圖）表示，基於俄羅斯的心態問題，烏克蘭與俄羅斯的談判已經暫停。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科（圖）表示，基於俄羅斯的心態問題，烏克蘭與俄羅斯的談判已經暫停。（法新社）

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