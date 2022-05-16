為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國防部：白俄羅斯令特種部隊進駐烏克蘭邊境

    英國防部16日指出，發現白俄羅斯已下令在與烏克蘭接壤的邊境部署特種部隊。白俄士兵示意圖。（法新社）

    英國防部16日指出，發現白俄羅斯已下令在與烏克蘭接壤的邊境部署特種部隊。白俄士兵示意圖。（法新社）

    2022/05/16 18:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭迄今已近3個月，英國國防部今天（16日）發布烏俄最新戰情報導，指稱俄國堅實盟友白俄羅斯已下令特種部隊進駐與烏接壤的邊境地區。

    英國防部16日下午指出，白俄羅斯已下令在與烏克蘭邊境接壤的地區部署特種部隊，並於該國西部訓練場部署防空、火砲及飛彈部隊。對此，英國認為，白俄此舉是為牽制烏軍支援烏東頓巴斯前線。

    不過英國防部接著又說，儘管白俄處處阻撓烏軍行動，但目前為止並為發現白俄軍隊直接介入烏俄戰爭，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）很可能是想在避免西方制裁、烏克蘭日後報復和白俄軍方內部不滿之間取得平衡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷小弟反了？ 白俄總統讚烏軍：是我們學習的榜樣
    2022/05/14 17:28

    普廷小弟反了？ 白俄總統讚烏軍：是我們學習的榜樣
    確認白俄參戰！ 烏克蘭軍方：北部邊境發現白俄武裝部隊入侵
    2022/05/02 17:02

    確認白俄參戰！ 烏克蘭軍方：北部邊境發現白俄武裝部隊入侵

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    改打小弟出氣？ 烏國情報：俄軍計畫對白俄進行軍事入侵
    2022/04/20 05:48

    改打小弟出氣？ 烏國情報：俄軍計畫對白俄進行軍事入侵
    英國國防部：俄羅斯從白俄運送裝備 強化烏東攻勢
    2022/04/17 15:37

    英國國防部：俄羅斯從白俄運送裝備 強化烏東攻勢

    發燒、久咳不癒當心淋巴癌找上門！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播