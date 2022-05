英國防部：白俄羅斯令特種部隊進駐烏克蘭邊境

2022/05/16 18:53

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭迄今已近3個月,英國國防部今天(16日)發布烏俄最新戰情報導,指稱俄國堅實盟友白俄羅斯已下令特種部隊進駐與烏接壤的邊境地區。

英國防部16日下午指出,白俄羅斯已下令在與烏克蘭邊境接壤的地區部署特種部隊,並於該國西部訓練場部署防空、火砲及飛彈部隊。對此,英國認為,白俄此舉是為牽制烏軍支援烏東頓巴斯前線。

不過英國防部接著又說,儘管白俄處處阻撓烏軍行動,但目前為止並為發現白俄軍隊直接介入烏俄戰爭,白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)很可能是想在避免西方制裁、烏克蘭日後報復和白俄軍方內部不滿之間取得平衡。

