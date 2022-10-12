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    造假的很精緻？ 俄釋出逮烏公民搜出防空飛彈影片引質疑

    俄羅斯聯邦安全局（FSB）今（12）日釋出一段逮捕試圖在莫斯科進行恐怖襲擊的烏克蘭公民影片。然而影片安排過於精緻，被不少網友懷疑是造假。（圖擷取自《俄羅斯新聞社》）

    俄羅斯聯邦安全局（FSB）今（12）日釋出一段逮捕試圖在莫斯科進行恐怖襲擊的烏克蘭公民影片。然而影片安排過於精緻，被不少網友懷疑是造假。（圖擷取自《俄羅斯新聞社》）

    2022/10/12 20:57

    〔即時新聞／綜合報導〕8日連接克里米亞半島和俄羅斯本土的克赤大橋（Kerch Bridge）發生爆炸，俄羅斯聯邦安全局（FSB）今（12）日指出已逮捕8名嫌犯，同時也釋出逮捕一名試圖在莫斯科進行恐怖襲擊的烏克蘭公民影片。然而影片安排過於精緻，被不少網友懷疑是造假。

    《俄羅斯新聞社》（RIA）今日報導，俄羅斯聯邦安全局表示在莫斯科阻止一起由烏克蘭國家安全局（SBU）指示的恐怖襲擊。一名1972年出生的烏克蘭公民在烏克蘭國家安全局的指示下，將兩具「9K38針式防空飛彈（Igla）」藏在箱型車中，從基輔經過愛沙尼亞後，再進入俄羅斯本土。

    而從俄羅斯聯邦安全局釋出的影片中可見，聯邦安全局執法人員在巷弄中攔截一輛懸掛烏克蘭車牌的車輛，並迅速將嫌犯逮捕，畫面安排非常精美，甚至有無人機拍攝。影片後段則是身穿防爆服的人員使用檢測儀器找出兩具9K38針式防空飛彈。

    然而影片引起不少網友懷疑其真偽，有網友認為「聯邦安全局的逮人影片各個角度都有，甚至燈光營造也很棒。」、「所以那名嫌犯直接開著掛烏克蘭車牌的車進了莫斯科？」

    從俄羅斯聯邦安全局釋出的影片中可見，身穿防爆服的人員使用檢測儀器在車中找出兩具9K38針式防空飛彈。（圖擷取自《俄羅斯新聞社》）

    從俄羅斯聯邦安全局釋出的影片中可見，身穿防爆服的人員使用檢測儀器在車中找出兩具9K38針式防空飛彈。（圖擷取自《俄羅斯新聞社》）

    影片引起不少網友懷疑其真偽，有網友質疑「所以那名嫌犯直接開著掛烏克蘭車牌的車進了莫斯科？」（圖擷取自《俄羅斯新聞社》）

    影片引起不少網友懷疑其真偽，有網友質疑「所以那名嫌犯直接開著掛烏克蘭車牌的車進了莫斯科？」（圖擷取自《俄羅斯新聞社》）

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