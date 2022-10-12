克里米亞大橋爆炸 俄聯邦安全局控烏情報總局長策劃、逮捕8人

克里米亞大橋於當地時間8日發生爆炸，俄羅斯聯邦安全局（FSB）指出此次爆炸是由烏克蘭國防部情報總局及其局長布達諾夫（Kyrylo Budanov，見圖）所組織。（歐新社檔案照）

2022/10/12 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕克里米亞大橋於當地時間8日發生爆炸，俄羅斯聯邦安全局（FSB）12日表示，爆炸事件已逮捕5名俄羅斯人、3名烏克蘭和亞美尼亞公民。FSB指出，此次爆炸是由烏克蘭國防部情報總局及其局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）所策劃。

《路透》引述《國際文傳電訊社》報導指出，俄羅斯聯邦安全局表示，對於克里米亞大橋爆炸事件，已逮捕8人，其中包括5名俄羅斯人、3名烏克蘭和亞美尼亞公民。FSB也指出，爆炸事件是由烏克蘭國防部情報總局及其局長布達諾夫所組織的。而烏克蘭尚未正式確認其參與爆炸，但一些烏克蘭官員已慶祝此次爆炸事件。

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克里米亞大橋長達19公里，這座橋是俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）於2018年親自動土的一項工程，在後勤方面對俄國軍事行動至關重要。對於烏克蘭南部的戰爭，俄羅斯軍隊也透過此座大橋提供物資。

近日俄羅斯軍隊對烏克蘭城鎮發動大規模飛彈襲擊，普廷於當地時間10日在俄羅斯安全委員會的電視會議上表示，此次空襲是對克里米亞大橋爆炸事件的報復，他認為這次爆炸事件是由烏克蘭特工所組織的。

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