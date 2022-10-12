猛！用肩射「刺針」擊落2枚俄軍巡弋飛彈 烏軍獲澤倫斯基表揚

烏兵憑一己之力，用「刺針」擊落2枚俄軍巡弋飛彈，獲澤倫斯基單獨表彰。（影片擷圖）

2022/10/12 16:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了報復克里米亞大橋爆炸，俄羅斯對烏克蘭全境狂射飛彈，在首都基輔以北的切爾尼戈夫（Chernihiv）地區，第57獨立無線電工程營防飛彈排的軍官舒姆斯基（Dmytro Shumsky），10日利用FIM-92「刺針」（Stinger）便攜式防空飛彈，先後擊落2枚來襲的俄軍巡弋飛彈，獲得總統澤倫斯基單獨表揚！

澤倫斯基透11日在每日談話中說，「根據軍事指揮部的意見，我想表彰Dmytro Shumskyi，一個人挽救了數十人的性命，謝謝你。」

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烏國媒體報導，10月10日，俄軍動用80多枚巡弋飛彈襲擊烏克蘭，烏克蘭全國軍民用盡各種手段也才擊落了其中的40多枚，舒姆斯基一人就打下了2枚，確實厲害，受到表彰實至名歸。

FM-92「刺針」為美軍研發便攜式防空飛彈，1981年服役至今，包含我國在內已經在美國和其他29個國家中服役，在俄羅斯入侵烏克蘭後，包含美、荷、德、丹麥等國都軍援烏克蘭刺針飛彈，立陶宛和拉脫維亞等國也在美國國防部批准下轉讓，烏克蘭至少已經接收超過2000枚刺針飛彈。

Ukrainian MANPADS operator hits Russian missile. pic.twitter.com/Bf7wbqo0lY — Ukraine Territorial Defense Forces （@TDF_UA） October 10, 2022

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