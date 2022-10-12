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    影片曝光！ 俄軍、瓦格納傭兵遭烏砲擊死傷慘重 倖存士兵鼠竄

    俄羅斯士兵被烏克蘭武裝部隊砲擊。（圖擷取自推特）

    俄羅斯士兵被烏克蘭武裝部隊砲擊。（圖擷取自推特）

    2022/10/12 15:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭武裝部隊使用無人機配合砲擊，精準命中許多俄軍目標，推特流出一段瓦格納傭兵集團與俄軍被烏軍砲擊死傷慘重，只能抱頭鼠竄的影片。

    推特帳號「@walter_report」在推特PO出一段影片，影片中可以看到俄羅斯士兵在戰場上，遭到烏克蘭軍隊的砲擊，有的俄軍在地上爬行扭動，有的則是當場死亡在地上一動也不動，倖存的士兵則是到處逃竄，有的士兵還跑進樹林內。

    該帳號在推文中表示，「烏克蘭特種部隊與砲兵聯合殲滅了俄羅斯侵略者們與他們的多管火箭砲系統。」

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