烏軍又一進展！ 收復赫爾松小鎮升起國旗

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭武裝部隊在南部戰線取得許多成果,有消息指出烏軍已經收復了赫爾松阿爾漢赫爾斯克鎮,在當地升起烏克蘭國旗。

推特帳號「@WhereisRussia」在推特PO出一段影片,可以看到烏克蘭武裝部隊的士兵們,站在一處建築物的屋頂上,他們正將烏克蘭國旗綁在建築物的高處,該帳號在推文中表示「烏克蘭軍隊解放了赫爾松地區的阿爾漢赫爾斯克鎮。」

俄烏戰爭仍未結束,俄軍在戰爭中逐漸潰敗接連敗退,英國情報機構「政府通訊總部」(GCHQ)主任佛萊明(Jeremy Fleming)對此表示,種種跡象表明俄羅斯在侵略烏克蘭戰爭中逐漸彈盡援絕,俄國民眾也逐漸發現普廷誤判俄烏情勢,許多被徵召入伍的民眾正想盡辦法逃離「部分動員令」,被送往前線的則紛紛投降。

