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    烏軍又一進展！ 收復赫爾松小鎮升起國旗

    烏克蘭軍隊在阿爾漢赫爾斯克鎮升起烏克蘭國旗。（圖擷取自推特）

    烏克蘭軍隊在阿爾漢赫爾斯克鎮升起烏克蘭國旗。（圖擷取自推特）

    2022/10/12 13:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭武裝部隊在南部戰線取得許多成果，有消息指出烏軍已經收復了赫爾松阿爾漢赫爾斯克鎮，在當地升起烏克蘭國旗。

    推特帳號「@WhereisRussia」在推特PO出一段影片，可以看到烏克蘭武裝部隊的士兵們，站在一處建築物的屋頂上，他們正將烏克蘭國旗綁在建築物的高處，該帳號在推文中表示「烏克蘭軍隊解放了赫爾松地區的阿爾漢赫爾斯克鎮。」

    俄烏戰爭仍未結束，俄軍在戰爭中逐漸潰敗接連敗退，英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）對此表示，種種跡象表明俄羅斯在侵略烏克蘭戰爭中逐漸彈盡援絕，俄國民眾也逐漸發現普廷誤判俄烏情勢，許多被徵召入伍的民眾正想盡辦法逃離「部分動員令」，被送往前線的則紛紛投降。

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