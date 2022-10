重大進展！ 烏軍收復赫爾松5座村莊

2022/10/12 15:46

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭武裝部隊在南部戰線陸續取得戰果,許多原先被俄羅斯軍隊占領的區域陸續被收復,消息指出,烏克蘭武裝部隊聲稱已經收復赫爾松州伯斯萊夫(Beryslav)區的許多城鎮。

推特帳號「@mhmck」在推特PO文表示,烏克蘭武裝部隊在赫爾松的攻勢仍在持續中,並聲稱已經收復了伯斯萊夫的新瓦西利夫卡(Novovasylivka)、新格里戈里夫卡(Novohryhorivka)、新卡米揚卡(Nova Kam'yanka)、特里福尼夫卡(Tryfonivka)與切爾沃涅(Chervone)等村莊。

請繼續往下閱讀...

俄軍近日對烏克蘭多座城市發動飛彈空襲,造成許多無辜的烏克蘭民眾死傷,烏克蘭總統澤倫斯基在10日夜間例行談話中表示,烏克蘭人不會因此被嚇倒,會變得更加團結,並強調「我們將會讓敵人在戰場上更加痛苦」。

The Ukrainian offensive in Kherson region continues.



The Armed Forces of Ukraine officially acknowledged these settlements in Beryslav district were liberated: Novovasylivka, Novohryhorivka, Nova Kam'yanka, Tryfonivka and Chervone. pic.twitter.com/SJoFCdAmEy