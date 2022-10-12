重大進展！ 烏軍收復赫爾松5座村莊

烏克蘭武裝部隊聲稱，已經收復赫爾松州伯斯萊夫（Beryslav）區的許多城鎮。（法新社）

2022/10/12 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭武裝部隊在南部戰線陸續取得戰果，許多原先被俄羅斯軍隊占領的區域陸續被收復，消息指出，烏克蘭武裝部隊聲稱已經收復赫爾松州伯斯萊夫（Beryslav）區的許多城鎮。

推特帳號「@mhmck」在推特PO文表示，烏克蘭武裝部隊在赫爾松的攻勢仍在持續中，並聲稱已經收復了伯斯萊夫的新瓦西利夫卡（Novovasylivka）、新格里戈里夫卡（Novohryhorivka）、新卡米揚卡（Nova Kam'yanka）、特里福尼夫卡（Tryfonivka）與切爾沃涅（Chervone）等村莊。

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俄軍近日對烏克蘭多座城市發動飛彈空襲，造成許多無辜的烏克蘭民眾死傷，烏克蘭總統澤倫斯基在10日夜間例行談話中表示，烏克蘭人不會因此被嚇倒，會變得更加團結，並強調「我們將會讓敵人在戰場上更加痛苦」。

The Ukrainian offensive in Kherson region continues.



The Armed Forces of Ukraine officially acknowledged these settlements in Beryslav district were liberated: Novovasylivka, Novohryhorivka, Nova Kam'yanka, Tryfonivka and Chervone. pic.twitter.com/SJoFCdAmEy — Michael MacKay （@mhmck） October 12, 2022

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