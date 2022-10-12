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    核戰威脅升溫！美前國安顧問警告普廷：華府有能力執行暗殺！

    美前國安顧問波頓直言，若普廷動用核武，美國有能力執行暗殺計畫。（法新社）

    美前國安顧問波頓直言，若普廷動用核武，美國有能力執行暗殺計畫。（法新社）

    2022/10/12 20:24

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭自烏軍發起反攻、克里米亞克赤大橋爆炸後再度白熱化，俄羅斯總統普廷先前更揚言不排除動用核武。對此，美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）警告，要是普廷真的對烏克蘭發動核攻擊，華府有能力進行暗殺計畫。

    根據《紐約郵報》 報導，波頓週二（11日）接受英國倫敦廣播電台（LBC）專訪時直言，普廷若下令對烏克蘭使用「戰術核武」，此舉就相當於「在遺書上簽字」，「假使他真的做出如此極端的決定，我認為可能必須『這樣做』才能阻止他。」

    當主持人詢問所謂「這樣做」是否指暗殺普廷時，波頓表示他相信美國有能力打擊普廷，普廷自己也心知肚明，「你可以問問2020年被美國擊殺的伊朗革命衛隊領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），當我們認定某人對美國構成威脅時會發生什麼事。」

    波頓說，針對普廷的行動雖然不太可能在他真的投下核武隔天就執行，「但華府必須向普廷明確表示，我們知道誰該為動用核武負責，他一定會被追究責任。」

    本月初，美媒《新聞週刊》便刊出獨家報導，引述美軍消息人士指出，華府正考慮採取一系列行動嚇阻俄羅斯，其中就包括直搗克里姆林宮核心區對普廷實施「斬首」行動。

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