中國展現對北極軍事野心 龐皮歐籲美國加強警惕

龐皮歐提到，美國必須加強警惕中國在北極的軍事擴張野心，以及和俄羅斯的戰略合作企圖。（法新社）

2022/10/12 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國在印太地區對抗強度不斷提升，就連歐洲各國都在印太地區彰顯軍事存在感，不過中國近年來也不斷在北極地區有所動作。美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）11日參加華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的研討會時提到，美國必須加強警惕中國在北極的軍事擴張野心，以及和俄羅斯的戰略合作企圖。

根據《美國之音》報導，由北極圈8國組成的「北極理事會」（Arctic Council）中，除了俄羅斯以外皆為北約（NATO）成員國，龐皮歐表示，即使北極理事會停擺，美國還是需要與合作夥伴進行雙邊合作，確保不讓中國在北極理事會缺乏凝聚力的時刻「見縫插針」。龐皮歐指出，美國一直都是一個「北極國家」，現在北極地區浮冰融化，導致有新航道出現，其中蘊含豐富的貿易價值，「俄羅斯人當然也知道這點，中國人也是」。

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龐皮歐提到，美國的國家安全也取決於北極地區，每一枚中國陸基洲際彈道飛彈都必須飛越北極後才能擊中美國和加拿大，美國針對中國或俄羅斯洲際飛彈的防禦系統都部署在北極，主要是在格陵蘭島和阿拉斯加。

針對中國在2018年發表的《北極政策》白皮書中聲稱自己是「近北極國家」，龐皮歐則諷刺地說：「計算一下之後，900英里耶，中國離北極沒那麼近吧，相當於從華府到我的家鄉堪薩斯州耶，這可不是什麼輕鬆的通勤過程。」

龐皮歐強調，中共在北極地區的主權缺乏任何合法主張，除了軍事野心外，中共對北極的經濟野心也非常明確，這應該要引起每一個美國人的深切關注。龐皮歐提到，丹麥官員今年也曾警告，中國在北極的間諜活動頻率增加，可見中共在北極有著戰略軍事意圖，這點毫無疑問。

龐皮歐建議，不該允許中國加入北極理事會，美國應該確保在北極地區推行一套新規則和監管條例，也就是禁止非北極國家在該地區擁有土地、海洋資產和開採金屬礦產資源，另外也要應該禁止任何非北極國家在北極地區擁有軍事基地。

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