氣候變遷又遇烏戰 美公布新北極戰略

美國七日公布新北極戰略，預見將加劇美方與中國、俄羅斯在北極的競爭。圖為俄國二○二一年三月在北極軍演時利用核潛艦破冰。（美聯社檔案照）

2022/10/09 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國拜登政府鑑於北極地區氣候變遷日益嚴峻，七日公布新北極戰略，預見將加劇美方與中國、俄羅斯在北極的競爭。戰略提到，美方重視各國在北極地區的合作，俄國入侵烏克蘭卻讓局勢複雜化，將美俄緊張局勢提升至冷戰以來最高點，等同摧毀合作前景，導致兩國在北極合作的可能性微乎其微。

局勢複雜化 加劇美俄中競爭

全球暖化造成北極融冰，先前封閉區域得以航行，並且讓美俄中等國藉機爭奪資源和影響力。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格八月說，俄羅斯重啟北極地區數百個前蘇聯時代軍事據點，對北約構成戰略挑戰。而自稱「近北極」國家的中國則將重點擺在礦產資源和新航道，有意建立「極地絲路」。

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美國的新北極戰略提到，超過四百萬人口、擁有豐富天然資源和獨特生態系統的北極地區正在經歷由氣候變遷所致的戲劇性轉變，這將為北極居民生計帶來挑戰，製造新經濟機會，而且可能加劇國際戰略競爭。

美國新北極戰略取代二○一三年發布的版本，由四個部分組成︰安全、氣候變遷和環境保護、永續經濟發展與國際合作。戰略指出，美國首要之務是保護美國人民，以及主權領土和權利，因此將協助美國最北端的阿拉斯加州人民建立應對氣候變遷的韌性，同時將追求削減溫室氣體排放量的國際協議。

在安全事宜上，美國致力於保障美國協約盟友安全並支持美方在北極的夥伴。白宮表示，為阻擋對美國本土與盟國的威脅，美國必要時會藉由加強軍事力量捍衛美方在北極的利益。

一名美國高階官員在戰略發布前表示，這份戰略以更大的急迫性來應對氣候危機，並承認中俄過去十年在北極的競爭日益激烈，美國尋求在北極的定位，以有效對抗和處理這些緊張局勢。

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