實戰影片曝光！烏克蘭研製自殺無人機 民眾集資報國仇家恨

烏克蘭民間廠商自行研發生產的「 RAM II」自殺式無人機。（取自DeViRo官網）

2022/10/11 17:40

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猛！ 烏軍自殺式無人機 精準命中俄軍防空飛彈車

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯飛彈狂轟濫炸，烏克蘭全民激憤，該國「普里特拉慈善基金會」（Serhiy Prytula Charity Foundation）10日發起募款活動，為空軍採購烏國自產「RAM II」自殺式無人機，儘管過程中募款網站連結遭遇駭客瘋狂攻擊阻擾，仍在短短7小時內募集到逾2.06億格里夫納（約新台幣1.8億元）！

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在此同時，追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」10日在推特上發布一段影片，顯示烏克蘭軍方使用 RAM II 自殺式無人攻擊機，攻擊的目標據信是俄軍 Osa （SA-8）防空飛彈車。這款自殺無人機只有3公斤的小型彈頭，仍然足夠損壞雷達電子設備、使這輛防空飛彈車的系統失靈。

據烏克蘭媒體《TCH》報導， RAM II自殺式無人機是該國民間廠商DeViRo研發，在其Leleka-100偵察無人機系統的基礎上開發，全重約8公斤，其中包括3公斤炸藥，可在空中停留約55分鐘，最大飛行距離60公里，並在最遠30公里的距離內跟踪、狙擊目標，精準度在1公尺之內，可攜帶反戰車砲彈、溫壓彈及高爆彈等3種彈藥。

報導稱，這項募款計畫原訂12日展開，由於俄羅斯對烏克蘭城鎮發動大規模空襲，而提前進行。募款過程中，遭遇不明駭客發動一波波「阻斷服務攻擊」（DDoS）狙擊籌款網站連結，仍順利在7小時內籌集到1.8億元，目前善款金額仍持續增加中。

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