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    烏克蘭通緝俄前總統梅德維傑夫 指破壞烏領土完整

    俄羅斯前總統、現任俄羅斯國家安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）。（美聯社檔案照）

    俄羅斯前總統、現任俄羅斯國家安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）。（美聯社檔案照）

    2022/10/11 17:13

    〔中央社〕烏克蘭國家安全局今天表示，俄羅斯前總統、現任俄羅斯國家安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）過去半年多以來，一直在烏克蘭安全當局的通緝名單上。

    聲明指出，梅德維傑夫因涉企圖破壞烏克蘭領土完整，以及違反邊界不可侵犯的烏克蘭刑法而被通緝。俄羅斯國家安全會議多數成員也都在名單上。

    目前尚不清楚烏克蘭當局為何沒有更早發布這項消息，以及為何現在公開。

    聲明說，通緝名單上還有其他著名的俄國人，包括國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）、上議院議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）和聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。

    烏克蘭安全局（SBU）在聲明中說：「烏克蘭安全局證實俄羅斯國家安全會議副主席、俄國前總統梅德維傑夫被宣布為通緝要犯。這發生在今年3月間，即俄羅斯開始全面侵略時。」

    梅德維傑夫在2008年至2012年擔任俄國總統期間，被視為溫和派，當時他與擔任總理的普廷互換職位。近年來，俄羅斯對烏克蘭部分最強硬的看法卻來自梅德維傑夫。

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