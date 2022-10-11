俄外交部發言人、聯邦安全會議副主席 烏國安局列恐怖份子名單
2022/10/11 10:50
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，許多俄羅斯各界的人士在戰爭期間對烏克蘭不斷口出狂言，有消息指出俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）與俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）被烏克蘭國家安全局列為恐怖份子的通緝名單。
推特帳號「@nexta_tv」與「@WarNewsPL1」在推特PO文表示，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃被列入烏克蘭恐怖份子的通緝名單，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫也被列入其中，他的資料已經可以在烏克蘭內政部的數據庫中看到。
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俄羅斯在戰爭期間不斷無差別飛彈攻擊，造成許多無辜民眾的死傷，基輔昨日上午遭到俄羅斯大規模飛彈襲擊，造成至少14死97傷，烏克蘭總統澤倫斯基痛批，俄軍選在交通尖鋒時段的襲擊是故意的，目的是殺死民眾並破壞烏克蘭的電網。
⚡️The Security Service of Ukraine put Dmitry Medvedev on the wanted list— NEXTA （@nexta_tv） October 10, 2022
This information appeared in the database of the Ministry of Internal Affairs of #Ukraine.
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