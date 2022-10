俄外交部發言人、聯邦安全會議副主席 烏國安局列恐怖份子名單

2022/10/11 10:50

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,許多俄羅斯各界的人士在戰爭期間對烏克蘭不斷口出狂言,有消息指出俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)與俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫(Dmitry Medvedev)被烏克蘭國家安全局列為恐怖份子的通緝名單。

推特帳號「@nexta_tv」與「@WarNewsPL1」在推特PO文表示,俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃被列入烏克蘭恐怖份子的通緝名單,俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫也被列入其中,他的資料已經可以在烏克蘭內政部的數據庫中看到。

俄羅斯在戰爭期間不斷無差別飛彈攻擊,造成許多無辜民眾的死傷,基輔昨日上午遭到俄羅斯大規模飛彈襲擊,造成至少14死97傷,烏克蘭總統澤倫斯基痛批,俄軍選在交通尖鋒時段的襲擊是故意的,目的是殺死民眾並破壞烏克蘭的電網。

