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    俄外交部發言人、聯邦安全會議副主席 烏國安局列恐怖份子名單

    俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃與俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫，被烏克蘭國家安全局列為恐怖份子的通緝名單。（美聯社，路透/本報合成）

    俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃與俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫，被烏克蘭國家安全局列為恐怖份子的通緝名單。（美聯社，路透/本報合成）

    2022/10/11 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，許多俄羅斯各界的人士在戰爭期間對烏克蘭不斷口出狂言，有消息指出俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）與俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）被烏克蘭國家安全局列為恐怖份子的通緝名單。

    推特帳號「@nexta_tv」與「@WarNewsPL1」在推特PO文表示，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃被列入烏克蘭恐怖份子的通緝名單，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫也被列入其中，他的資料已經可以在烏克蘭內政部的數據庫中看到。

    俄羅斯在戰爭期間不斷無差別飛彈攻擊，造成許多無辜民眾的死傷，基輔昨日上午遭到俄羅斯大規模飛彈襲擊，造成至少14死97傷，烏克蘭總統澤倫斯基痛批，俄軍選在交通尖鋒時段的襲擊是故意的，目的是殺死民眾並破壞烏克蘭的電網。

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