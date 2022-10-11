猛！ 烏軍自殺式無人機 精準命中俄軍防空飛彈車

烏軍使用自殺式無人機精準命中俄軍防空飛彈車。（圖擷取自推特）

2022/10/11 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭無人機活躍於各處戰線，推特流出一段烏軍使用RAM II自殺式無人攻擊機，攻擊疑似俄軍Osa（SA-8）防空飛彈車，精準擊中目標。

「烏克蘭武器追蹤站」在推特PO出一段影片，可以看到影片中烏克蘭的無人機正在高速朝目標移動，它的目標是停在道路上的俄軍疑似Osa（SA-8）防空飛彈車，接著無人機精準命中該車，車輛不斷冒出白煙。

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該帳號在推文中表示「烏克蘭RAM II自殺式無人攻擊機打擊聲稱是俄軍Osa（SA-8）防空飛彈車，我們無法驗證防空飛彈車的實際類型，但3公斤的小型彈頭仍然可以造成系統失靈，損壞車上的雷達與電子設備。」

#Ukraine:Footage of a Ukrainian RAM II loitering munition （based on the Leleka-100 UAV） used against a target claimed to be a Russian Osa SAM system. We can't verify the type, but the small 3kg warhead is still able to take such a system out of action, damaging radar/electronics. pic.twitter.com/R5lU4Zxwol — ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） October 10, 2022

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