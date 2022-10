猛！ 烏軍自殺式無人機 精準命中俄軍防空飛彈車

2022/10/11 16:34

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭無人機活躍於各處戰線,推特流出一段烏軍使用RAM II自殺式無人攻擊機,攻擊疑似俄軍Osa(SA-8)防空飛彈車,精準擊中目標。

「烏克蘭武器追蹤站」在推特PO出一段影片,可以看到影片中烏克蘭的無人機正在高速朝目標移動,它的目標是停在道路上的俄軍疑似Osa(SA-8)防空飛彈車,接著無人機精準命中該車,車輛不斷冒出白煙。

該帳號在推文中表示「烏克蘭RAM II自殺式無人攻擊機打擊聲稱是俄軍Osa(SA-8)防空飛彈車,我們無法驗證防空飛彈車的實際類型,但3公斤的小型彈頭仍然可以造成系統失靈,損壞車上的雷達與電子設備。」

#Ukraine:Footage of a Ukrainian RAM II loitering munition (based on the Leleka-100 UAV) used against a target claimed to be a Russian Osa SAM system. We can't verify the type, but the small 3kg warhead is still able to take such a system out of action, damaging radar/electronics. pic.twitter.com/R5lU4Zxwol