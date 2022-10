畫面曝光！ 俄軍空襲公車 扶手、座椅滿是鮮血

2022/10/11 11:17

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄軍昨日上午對烏克蘭多處城市大規模空襲,造成許多無辜民眾死傷,第聶伯羅彼得羅夫斯克州長兼軍事管理局長雷茲尼琴科(Valentin Reznichenko)公布了一輛被俄軍飛彈攻擊的公車照片,怵目驚心的景象讓網友看了感到既心疼又憤怒。

東歐網媒《NEXTA》在推特PO出照片,可以看到照片中民宅陽台的窗戶被炸得歪七扭八、柏油路面被飛彈開了一個大洞,被爆炸波及的公車受創嚴重,車內的扶手與座椅都有血跡,顯示車上的乘客狀況並不樂觀。

該帳號在推文中表示「第聶伯羅彼得羅夫斯克州長兼軍事管理局長雷茲尼琴科,公布了俄軍飛彈襲擊第聶伯羅後的慘況。」

俄羅斯軍隊昨日上午對烏克蘭首都基輔與多處城市發動大規模飛彈攻擊,烏克蘭8地區的11個主要基礎設施目標遭到襲擊,部分遇襲地區斷水斷電,許多無辜民眾遇襲身亡,烏克蘭國家緊急事務局表示此次空襲至少造成14人死亡,97人受傷。

Valentin Reznichenko, head of the Dnipropetrovsk Regional Military Administration, published a photo of the consequences of the missile attack on the #Dnipro. pic.twitter.com/HJ4gliXMmh