〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄軍昨日上午對烏克蘭多處城市發動空襲,有許多烏克蘭國民被飛彈攻擊的消息傳出,推特流傳一段俄軍飛彈攻擊第聶伯羅的影片。

東歐網媒《NEXTA》在推特PO出一段影片,可以看到影片一開始汽車駕駛在一處路口放慢速,接著左前方發生爆炸,不久後前方馬路中央又有更大的爆炸,可以聽到飛起的塵土打到汽車鈑金的聲音,汽車駕駛趕緊迴轉逃離爆炸地點,該帳號在推文中表示「第聶伯羅早上遭到俄軍飛彈襲擊。」

俄軍10日上午在通勤時間對烏克蘭各城市發動空襲,造成至少14死97傷,烏克蘭總統澤倫斯基憤怒表示,俄軍故意挑通勤時間發動飛彈襲擊,目的是破壞烏克蘭基礎設施與殺害民眾。

The footage of the morning missile strike on the #Dnipro. pic.twitter.com/FIFD5KvfUh