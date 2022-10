影片曝光！ 俄軍巡弋飛彈 襲擊基輔火力發電廠

2022/10/11 12:55

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄羅斯軍隊昨日對烏克蘭多處城市發動大規模飛彈空襲,推特流傳一段2枚俄羅斯3M-54 Kalibr巡弋飛彈襲擊烏克蘭首都基輔的火力發電廠影片。

東歐網媒《NEXTA》在推特PO出一段影片,影片的遠處有火力發電廠的煙囪,煙囪的左邊區域先發生爆炸,接著有飛行物從拍攝者從天空飛過,接著煙囪的右方也發生了爆炸,該帳號在推文中表示「烏克蘭媒體發布2枚俄羅斯3M-54 Kalibr巡弋飛彈襲擊位在基輔的火力發電廠影片。」

俄羅斯昨日上午對烏克蘭多處城市發動空襲,造成許多烏克蘭國民死傷,總統普廷在電視談話中表示,俄軍攻擊烏克蘭的能源、軍事與通信基礎設施是在報復克里米亞大橋爆炸事件,烏克蘭總統澤倫斯基在個人電報(Telegram)頻道憤怒表示「他們試圖將我們完全從地球上抹去並摧毀我們,他們消滅札波羅熱在家中熟睡的人們,在第聶伯羅和基輔殺死去工作路上的人們。」

#Ukrainian media publish video of the "arrivals" of two #Russian "Kalibr" cruise missiles at the Thermal Power Plant in #Kyiv. pic.twitter.com/csv8n4j2gY