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    影片曝光！ 俄軍巡弋飛彈 襲擊基輔火力發電廠

    俄軍空襲位在基輔的火力發電廠。（圖擷取自推特）

    俄軍空襲位在基輔的火力發電廠。（圖擷取自推特）

    2022/10/11 12:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄羅斯軍隊昨日對烏克蘭多處城市發動大規模飛彈空襲，推特流傳一段2枚俄羅斯3M-54 Kalibr巡弋飛彈襲擊烏克蘭首都基輔的火力發電廠影片。

    東歐網媒《NEXTA》在推特PO出一段影片，影片的遠處有火力發電廠的煙囪，煙囪的左邊區域先發生爆炸，接著有飛行物從拍攝者從天空飛過，接著煙囪的右方也發生了爆炸，該帳號在推文中表示「烏克蘭媒體發布2枚俄羅斯3M-54 Kalibr巡弋飛彈襲擊位在基輔的火力發電廠影片。」

    俄羅斯昨日上午對烏克蘭多處城市發動空襲，造成許多烏克蘭國民死傷，總統普廷在電視談話中表示，俄軍攻擊烏克蘭的能源、軍事與通信基礎設施是在報復克里米亞大橋爆炸事件，烏克蘭總統澤倫斯基在個人電報（Telegram）頻道憤怒表示「他們試圖將我們完全從地球上抹去並摧毀我們，他們消滅札波羅熱在家中熟睡的人們，在第聶伯羅和基輔殺死去工作路上的人們。」

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