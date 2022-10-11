烏克蘭面對彈襲不會被嚇倒 澤倫斯基誓言：戰場上俄軍將更加痛苦

澤倫斯基強調，烏克蘭人不會被嚇倒，反而會更加團結。（法新社）

2022/10/11 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍10日發射大量飛彈，對烏克蘭主要城市狂轟濫炸，造成至少12人死亡、數十人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基強調，10月10日雖然是艱困的一天，但烏克蘭人不會被嚇倒，反而會更加團結，更加相信必須消滅那些「恐怖份子」，誰都無法阻止烏克蘭。

澤倫斯基在每日夜間例行談話中提到，一些因為彈襲而停電的城市和地區，電力供應已經逐漸恢復，而俄羅斯向烏克蘭發射的84枚飛彈中，有43枚被擊落；24架自殺無人機中，有13架被擊落。對此他非常感謝空軍與地面部隊，為烏克蘭空防作出貢獻，但很不幸的，有12人在俄軍攻擊中喪生，另外有超過80人受傷。

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澤倫斯基指出，「恐怖份子」的領導者說他們擊中了所有目標，「這根本是在撒謊」，除了能源設施，不少民用基礎設施都被擊中。俄軍故意在早上的交通尖峰時段進行攻擊，這是典型的恐怖攻擊戰術，他們想煽動更多恐懼、影響更多人。

澤倫斯基強調，烏克蘭人不會被嚇倒，反而會更加團結，更加相信必須消滅那些「恐怖份子」，烏克蘭正在盡一切努力獲取現代化防空系統，並努力強化武裝部隊。澤倫斯基指出，現在俄軍已經沒辦法在戰場上和烏軍對戰，這就是俄軍動用這種「恐怖手段」的原因，「我們將會讓敵人在戰場上更加痛苦」。

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