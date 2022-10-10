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    基輔市中心多地爆炸 烏媒：澤倫斯基辦公室恐遇襲

    基輔市中心多地10日發生爆炸。（圖翻攝自推特）

    基輔市中心多地10日發生爆炸。（圖翻攝自推特）

    2022/10/10 17:51

    〔即時新聞／綜合報導〕在俄羅斯總統普廷指控克里米亞克赤大橋（kerch bridge）爆炸是烏克蘭發動的恐怖襲擊後，烏國首都基輔今天（10日）遭俄軍飛彈襲擊，不少地區發生爆炸。烏國媒體下午聲稱，總統澤倫斯基的辦公室恐怕也遇襲。

    前烏克蘭內政部副部長、現任內政部顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）今透過推特分享一系列基輔市中心遭受俄軍空襲的影像畫面，他也證實一枚飛彈破壞烏國民族復興代表人物格魯舍夫斯基（Mykhailo Hrushevsky）紀念碑附近區域，烏國總統辦公室就在該區域不遠處。

    《烏克蘭新聞》（Ukraine News）下午在推特上以「重磅消息」指稱，位於基輔市中心佩切爾西基區（Pechers'kyi）班科夫街（Bankova Street）的烏國總統辦公室恐怕也遇襲，不過此消息尚未獲官方證實。

    烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）週一透露，俄軍在這波攻擊中至少已發射75枚飛彈，其中有41枚被防空系統攔截。許多外媒記者也親眼目睹多起爆炸，相關畫面在推特上瘋傳。而且俄軍報復行動不只在基輔，利維夫、蘇梅、日托米爾、赫梅利尼茨基等多個烏國城市也遭遇俄軍攻擊。

    基輔市中心多地10日發生爆炸。（圖翻攝自推特）

    基輔市中心多地10日發生爆炸。（圖翻攝自推特）

    基輔市中心多地10日發生爆炸。（圖翻攝自推特）

    基輔市中心多地10日發生爆炸。（圖翻攝自推特）

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