基輔市中心多地爆炸 烏媒：澤倫斯基辦公室恐遇襲

〔即時新聞/綜合報導〕在俄羅斯總統普廷指控克里米亞克赤大橋(kerch bridge)爆炸是烏克蘭發動的恐怖襲擊後,烏國首都基輔今天(10日)遭俄軍飛彈襲擊,不少地區發生爆炸。烏國媒體下午聲稱,總統澤倫斯基的辦公室恐怕也遇襲。

前烏克蘭內政部副部長、現任內政部顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)今透過推特分享一系列基輔市中心遭受俄軍空襲的影像畫面,他也證實一枚飛彈破壞烏國民族復興代表人物格魯舍夫斯基(Mykhailo Hrushevsky)紀念碑附近區域,烏國總統辦公室就在該區域不遠處。

《烏克蘭新聞》(Ukraine News)下午在推特上以「重磅消息」指稱,位於基輔市中心佩切爾西基區(Pechers'kyi)班科夫街(Bankova Street)的烏國總統辦公室恐怕也遇襲,不過此消息尚未獲官方證實。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內(Valerii Zaluzhnyi)週一透露,俄軍在這波攻擊中至少已發射75枚飛彈,其中有41枚被防空系統攔截。許多外媒記者也親眼目睹多起爆炸,相關畫面在推特上瘋傳。而且俄軍報復行動不只在基輔,利維夫、蘇梅、日托米爾、赫梅利尼茨基等多個烏國城市也遭遇俄軍攻擊。

