美參謀首長聯席會議前主席：普廷現宛如「困獸」 應正視核武威脅

穆倫（右）3月初訪台晉見蔡總統，兩人都戴著「支持烏克蘭」的口罩。（路透檔案照）

2022/10/10 15:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國參謀首長聯席會議前主席穆倫（Mike Mullen）9日受訪表示，隨著俄軍在烏克蘭的戰事接連挫敗，俄國總統普廷現在有如「困獸」（cornered animal），對世界「愈來愈危險」，呼籲美國政府正視其核武威脅。

穆倫向《美國廣播公司》（ABC）週日晨間節目「本週」（The Week）主持人拉達茲（Martha Raddatz）表示，在具有後勤補給重要性且對普廷個人深具象徵意義的克赤大橋（kerch bridge）被炸後，「普廷現在已是個『困獸』，我認為他變得愈來愈危險」，美方應該正視普廷的核武威脅，因為普廷手上有「很多可用選項」，包括使用戰術核武或規模較小的核武。

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不過，針對美國總統拜登近日在民主黨募款活動上表示，普廷的核武論讓世界面臨「末日決戰」（Armageddon），穆倫則認為這樣的言論對大局無益，建議拜登政府應把心力擺在如何解決這場危機，「我們必須少說一點這種話，盡我們所能，讓各方回到談判桌上，以解決問題。」

據了解，鑑於近期烏俄局勢快速升溫，美方一直私下向克里姆林宮傳遞訊息，警告俄方只要發動核武攻擊，俄國將面臨更糟糕的後果。

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