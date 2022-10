2022/10/10 14:37

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭無人機在戰爭中大顯神威,烏克蘭國防部PO出一段烏克蘭無人機跟蹤俄羅斯步兵後並投置炸彈攻擊,許多俄羅斯士兵被炸後倒地不起。

烏克蘭國防部在官方推特PO出一段影片,可以看到影片中有一群俄羅斯士兵正在撤退中,接著烏克蘭無人機尾隨其後,朝隊伍後方投擲一枚炸彈,在爆炸範圍附近的俄羅斯士兵當場倒地,痛苦的在地上掙扎扭動。

烏克蘭國防部在推文中霸氣表示︰「入侵烏克蘭永遠不會是小菜一碟,我們已經告訴過你了。」

Invading Ukraine was never going to be a cakewalk. We told you so. pic.twitter.com/B4NUWTkbeM