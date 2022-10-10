打不贏就拉小弟助陣？烏國情報：普廷逼白俄公開參戰

烏克蘭情報稱，俄羅斯總統普廷（右）正逼迫白俄總統盧卡申科（左）公開參戰。（美聯社）

2022/10/10 15:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方情報單位都曾指力挺老大哥的白俄羅斯遲早會出兵幫助俄羅斯。烏克蘭國防部情報總局（GUR）9日指出，俄羅斯總統普廷正在逼迫白俄羅斯總統盧卡申科公開參戰。

《烏克蘭真理報》報導，GUR發言人斯基比特斯基（ Vadym Skibitskyi ） 表示，「我們看到俄羅斯聯邦正在採取措施迫使白俄羅斯領導人加入公開戰爭。普廷和盧卡申科之間不斷舉行會議，討論這個問題，普廷正在努力迫使盧卡申科作出這個決定。」

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此前，白俄羅斯外交部8日突然傳召烏克蘭大使，指控於烏克蘭計劃攻擊白羅斯，並發出外交照會。GUR認為，這個舉動可能是俄羅斯挑釁計畫的一環；此外，白俄國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）7日警告，國內有近50萬訓練有素新兵，必要時可在烏克蘭衝突蔓延時投入行動。

白俄自甘淪為俄羅斯侵略跳板，眾所皆知，但盧卡申科卻直到10月4日，才首度公開承認白俄參與俄國的「特別軍事行動」。不過他強調，白俄沒向烏克蘭派兵，也絕對沒殺人，只是負責幫助難民、救治和救濟抵達該國的民眾。

烏克蘭認為白俄的指控是空穴來風，GUR的軍情報告則稱，截至10月9日，白俄羅斯有6個營戰術群集中在其邊境附近，這些是機械化營以及所謂的特種作戰部隊司令部的空降部隊營。「這種情況會持續多久，取決於前線事態的發展，以及總體而言，俄羅斯與我們國家的戰爭事態發展。」

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