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    神準！ 烏軍使用M982神劍 一發摧毀俄軍風信子-B榴砲

    烏軍使用M982神劍（Excalibur）精準砲彈，一發命中俄軍的風信子-B（Hyacinth-B）榴砲。（圖擷取自推特）

    烏軍使用M982神劍（Excalibur）精準砲彈，一發命中俄軍的風信子-B（Hyacinth-B）榴砲。（圖擷取自推特）

    2022/10/10 15:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，西方國家紛紛以實際的行動支持烏克蘭，烏軍在收到許多軍援後逐漸扭轉戰局，將俄軍打得節節敗退，推特流傳一段烏軍使用M982神劍（Excalibur）精準砲彈，一發命中俄軍的風信子-B（Hyacinth-B）榴砲的影片。

    推特帳號「@UkrArmyBlog」在推特PO出一段影片，可以看到影片中是俄羅斯的一處陣地，陣地內有一座風信子-B（Hyacinth-B）榴砲，接著該做榴炮被烏克蘭軍隊精準命中，冒出了濃密的黑煙。

    該帳號在推文中表示「M982神劍（Excalibur）精準砲彈，摧毀了俄軍的風信子-B（Hyacinth-B）榴砲。」

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