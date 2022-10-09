不必要的化療Bye了？英國AI新科技 宣稱可精準預測乳癌復發風險

英國開發AI技術，可準確預判乳癌復發風險，讓患者免受化療之苦。圖為情境照，人物與本文無關。（資料照，記者陳建志攝）

2022/10/09 21:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據世界衛生組織統計，乳癌在去年超越肺癌，成為全球最常見的癌症，英國媒體報導，一套運用人工智慧（AI）的新技術號稱能準確檢測乳癌復發的風險，讓成千上萬婦女免受不必要的化療之苦。

據《每日郵報》報導，這種名為「Digistain」 的新檢測方法，目的在於透過向英國國家醫療保健服務（NHS） 提供更快、更便宜的服務，讓更多女性全面評估她們是否需要化療。該技術法基於倫敦帝國理工學院目前進行的研究，透過使用不大於桌上型印表機的儀器，掃描安裝在載玻片上的薄活檢樣本，自動評估癌症的侵襲性。

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一如辦公室掃描機透過記錄數千個像素組成將照片數位化，「Digistain」 機器將活檢切片轉換為數位文件，但它不是記錄數位照片上斑點的顏色和強度，而是記錄那些與侵襲性癌症相關的蛋白質存在模式，透過比較數千張數位化圖片，研究人員開發了一套種AI電腦程序，可以「學習」哪些圖像預示著侵襲性癌症。

目前，英國婦女切除乳房腫塊時，有時會將薄薄的腫瘤切片，送美國加州實驗室進行分析，以評估癌症的侵襲性，其評分量表是女性10年內乳癌復發的可能性「分數」，如風險評分很高，腫瘤科醫生會建議病患進行化療以殺死任何剩餘的癌細胞。

然而，將活檢樣本送到國外化驗，每份成本2000至4000英鎊（約新台幣7.03 萬至14.6萬元），所費不貲價，而病患往往要等上週才能知道結果，承受龐大壓力。此外，在沒有送出活檢樣品的情況下，腫瘤學家通常會謹慎行事並建議藥物治療，而化療雖可以挽救生命，但它會引發令人不快的副作用，包括噁心、疲勞和脫髮，以及損害長期的心臟健康。

科學家們認為，這種新方法每年可以為NHS節省數百萬英鎊，因為它提供了一種更快、更便宜的方法，來確定手術後乳癌是否可能複發。

「Digistain」公司執行長阿姆拉尼亞 （Hemmel Amrania） 博士指出，據估計大約3成賀爾蒙受體陽性的早期乳腺癌患者接受了不必要的化療，拜這項新技術問世之賜，未來他們將可以安全地放棄化療。

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