索國總理未出席二戰紀念儀式 當地媒體批「冷落美國」

雪蔓後來在記者會中說，她很遺憾蘇嘉瓦瑞錯過了在美國和索羅門群島之間建立新夥伴關係的好機會。總理辦公室8日則發表聲明，指出雪蔓在7日下午曾會見蘇嘉瓦瑞，討論美國的援助計畫。總理辦公室也提到，警察部長有出席儀式，在外交層面上已經很好地代表政府出席。

請繼續往下閱讀...

索羅門群島4月和中國新簽「中索安全協議，」，索國總理蘇嘉瓦瑞雖表明不會允許北京在索國境內建立軍事基地，但此協議仍引發美國、澳洲、紐西蘭、日本和鄰近太平洋島國對中國勢力發展的擔憂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法