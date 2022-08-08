索國總理未出席二戰紀念儀式 當地媒體批「冷落美國」
2022/08/08 11:52
根據《索羅門星報》
〔即時新聞／綜合報導〕美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）近期出訪太平洋諸島國，7日在索羅門群島出席二戰期間的瓜達卡納島戰役（Battle of Guadalcanal）80週年的紀念儀式。索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）原定將出席儀式，但最後未現身，當地媒體批評蘇嘉瓦瑞「冷落美國」。
根據《索羅門星報》 雪蔓後來在記者會中說，她很遺憾蘇嘉瓦瑞錯過了在美國和索羅門群島之間建立新夥伴關係的好機會。總理辦公室8日則發表聲明，指出雪蔓在7日下午曾會見蘇嘉瓦瑞，討論美國的援助計畫。總理辦公室也提到，警察部長有出席儀式，在外交層面上已經很好地代表政府出席。 請繼續往下閱讀... 索羅門群島4月和中國新簽「中索安全協議，」，索國總理蘇嘉瓦瑞雖表明不會允許北京在索國境內建立軍事基地，但此協議仍引發美國、澳洲、紐西蘭、日本和鄰近太平洋島國對中國勢力發展的擔憂。
雪蔓後來在記者會中說，她很遺憾蘇嘉瓦瑞錯過了在美國和索羅門群島之間建立新夥伴關係的好機會。總理辦公室8日則發表聲明，指出雪蔓在7日下午曾會見蘇嘉瓦瑞，討論美國的援助計畫。總理辦公室也提到，警察部長有出席儀式，在外交層面上已經很好地代表政府出席。
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索羅門群島4月和中國新簽「中索安全協議，」，索國總理蘇嘉瓦瑞雖表明不會允許北京在索國境內建立軍事基地，但此協議仍引發美國、澳洲、紐西蘭、日本和鄰近太平洋島國對中國勢力發展的擔憂。