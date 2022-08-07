美國男子結夥搶劫商店 80歲老翁秒抄獵槍射擊嚇退歹徒

一名身穿橘色衣服的歹徒入雜貨店搶劫。（翻攝自Riverside County Sheriff Department的官方網站）

2022/08/07 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州河濱郡（Riverside County）日前發生一起武裝搶劫未遂案件，一名高齡80歲的老店長用獵槍擊退了歹徒，讓他與他的同夥嚇得倉皇逃跑。爾後警方循線追人，在醫院逮捕了這名身上有明顯獵槍彈孔的嫌犯，以及其他犯案同謀。

根據《CNN》 報導指出，這起事件發生在河濱郡當地時間7月31日凌晨2點左右，一名男子深夜手持突擊式步槍闖入某間超商，吆喝老闆舉起手來投降，不料這名白髮蒼蒼的老闆膽識十足，直接抄起身邊的獵槍一射，讓歹徒嚇得落荒而逃，不斷哭喊著：「他打中我的手了！他打中我的手了！」迅速爬上車逃跑，還差點丟包另名同夥。

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河濱郡的警方表示：「在同時面臨多名武裝歹徒的情況下，我們社區裡一名合法持有槍械的成員阻止了暴力犯罪的發生，並且確保了他們自己的安全。」

對於當下的危險情況，這名老闆表示他在這名歹徒進店裡以前就看到他了，他神色自若地說：「我只是做了我該做的事而已，我會一直保護我的員工、我的顧客以及我自己。」

在老闆報警以後，當地警方循線搜查，最後在南加州一處醫院發現一名身上有明顯獵槍傷口的嫌疑人，等到他在醫院接受完整治療以後，警方將把他關進監獄裡。至於他的同夥在後來也被警方逮捕，並且在偷來的車上發現許多偷來的武器。

被店長嚇退後，歹徒們倉皇逃跑還差點丟包同伴。（翻攝自Riverside County Sheriff Department的官方網站）

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