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    「摺疊」床戰妻高潮胸口「砰」一聲 差點鬧出人命

    美國密西西比州一對夫妻日前在享受魚水之歡，妻子在高潮之際卻突然感受到胸口「砰」了一聲，隨後一陣灼熱蔓延到背部。她就醫之後竟檢查出主動脈剝離，所幸經過治療後平安出院。示意圖。（資料照）

    美國密西西比州一對夫妻日前在享受魚水之歡，妻子在高潮之際卻突然感受到胸口「砰」了一聲，隨後一陣灼熱蔓延到背部。她就醫之後竟檢查出主動脈剝離，所幸經過治療後平安出院。示意圖。（資料照）

    2022/08/06 15:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西西比州一對夫妻日前在享受魚水之歡，妻子在高潮之際卻突然感受到胸口「砰」了一聲，隨後一陣灼熱蔓延到背部。她就醫之後竟檢查出主動脈剝離，所幸經過治療後平安出院。

    根據《美國病例報告期刊》（American Journal Case Report），一名45歲女子和丈夫性交時，使用雙腿摺疊、緊貼胸口的姿勢，在高潮之際突然感受到胸口「砰」了一聲，接著感受到灼熱蔓延到背部。女子被送往醫院，就醫時有出汗與高血壓症狀，且自述有呼吸困難、噁心的症狀，自身評估10級疼痛等級為第10級，感受到嚴重刺痛。

    醫院對患者進行檢查，發現她血壓高達220/140mmHg，呼吸頻率每分鐘達到28次，有高血壓病史，且有17年抽菸習慣，每日抽6至7根菸，但體格檢查並沒有特別異狀。醫院檢查後，發現這名女子主動脈壁內血腫，這是急性主動脈症候群（AAS）的一種形式。醫院給患者服用嗎啡與芬太尼緩解疼痛，並給予注射及口服藥物治療，住院3天後，這名女子出院回家。

    期刊指出，AAS的死亡率高，高達22%的病例在被診斷出來以前就已經死亡，男性和女性的發病率分別為0.19%和0.16%；人類對性行為的反應受到生理與情緒影響，因此性行為期間發生AAS或心源性猝死通常發生在通姦或嫖妓的情況下。

    期刊解釋，此案例患者與丈夫合意進行性行為，而且為發病率較低的女性，但是她的吸菸史及未經治療、控制的高血壓病史造成了影響。

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