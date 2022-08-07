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    以巴衝突釀逾200巴人傷亡 美國務院︰支持以色列自衛權

    以色列「鐵穹防禦系統」的飛彈軌跡。（歐新社）

    以色列「鐵穹防禦系統」的飛彈軌跡。（歐新社）

    2022/08/07 13:52

    〔即時新聞／綜合報導〕以巴衝突延燒，加薩走廊傷亡人數不停攀升，以色列則是幾乎無人傷亡。美國國務院於6日發出聲明，表示美國完全支持以色列的自衛權，同時呼籲雙方應停止衝突的局勢升溫。

    根據路透報導，自5日至7日為止，加薩衛生部通報巴勒斯坦人已有24死203傷，其中包含多名孩童在轟炸中喪命；而以色列則是仰仗它的「鐵穹防禦系統」，不僅幾乎無人傷亡，建物也未受損毀，與相隔數里之間的加薩走廊形成明顯對比。

    美國國務院表示，美國方面對於平民的大量死亡感到擔憂，也呼籲應該要對這些傷亡進行及時以及徹底的調查報告，也向路透表示，目前美國也在與以色列斡旋，希望可以減輕事態升溫的趨勢。

    除了美國以外，聯合國、埃及方面也出面協調，據埃及的安全人員稱，埃及已經派代表團於6日抵達了以色列，將前往加薩進行協商。

    加薩走廊自從2007年哈瑪斯接管政權以來，即被以色列長期封鎖至今，任何物資包括電力、水、民生用品皆要經過以色列當局核可才能運進加薩走廊，造成加薩走廊的發展停滯與困頓。近年來，哈瑪斯與許多在地的伊斯蘭抵抗陣線對抗以色列，在以巴邊境產生不少零星衝突，而本次以巴衝突依然尚未落幕。

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